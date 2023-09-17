الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تعلن التقرير اليومي لـ "100 يوم صحة": تقديم 381 ألفا و638 خدمة

100 يوم صحة
100 يوم صحة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 381 ألفا و638 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس السبت 16 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 9 آلاف و968 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 27 ألفا و392 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ9 آلاف و84 مولودا، فيما قدمت 28 ألفًا و374 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين

وأشار إلى أن الحملة قدمت 2149 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و85 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1645 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ22 ألفا و623 مواطنا.

تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من مليون مواطن فى المنيا ضمن "100 يوم صحة"

وقال عبدالغفار إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 13 ألفا و12 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 10 آلاف و773 مواطنا.

وتابع أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 69 ألفا، و944 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 66 ألفا، و114 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 112 ألفا و223 طفلا .

واستطرد عبدالغفار أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و252 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

التوعية والتثقيف الصحي

وأضاف أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 46 ألفا و900 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

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"الصحة" تعلن التقرير اليومى لمبادرة "100 يوم صحة": 435 ألف خدمة

ودعا عبدالغفار جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

الصحة 100 يوم صحة المبادرات الرئاسية التخصصات الطبية تنظيم الأسرة

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