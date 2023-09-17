نقل عدّائي ماراثون سيدني إلى المستشفى

نُقل أكثر من 25 شخصًا إلى المستشفى، العديد منهم في حالة حرجة، بعد مشاركتهم في ماراثون سيدني في طقس دافئ على غير العادة في أوائل الربيع.

وشارك أكثر من 17 ألف عدّاء في السباق الذي يبلغ طوله 42 كيلومترًا، حيث قدّم المسعفون الطبيون في نيو ساوث ويلز العلاج لـ40 شخصًا، وفق "الجارديان" البريطانية.

وقال متحدث باسم هيئة الإسعاف في نيو ساوث ويلز: "تم نقل 26 مريضاً إلى المستشفى عبر سيارات الإسعاف، بينهم سبعة في حالة خطيرة.. كما قدم المستجيبون الطبيون الخاصون الدعم خلال الحدث".

ووصلت درجات الحرارة إلى 32 درجة مئوية في أجزاء من سيدني بعد ظهر يوم الأحد، وبلغت ذروتها عند 29.6 درجة مئوية في موقع مراقبة ميناء سيدني التابع لمكتب الأرصاد الجوية.

وفي الساعة 7.30 صباحًا، بعد بدء الماراثون مباشرة، كانت درجات الحرارة بالفعل 20 درجة مئوية، وارتفعت إلى 24.3 درجة مئوية بحلول الساعة 9 صباحًا.

ماراثون سيدنى يفشل بسبب الحرارة

وقال كارل براغانزا، المدير الوطني للخدمات المناخية في مكتب الأرصاد الجوية، لصحيفة "الجارديان"، إن "عمودًا عميقًا من الهواء الدافئ" تراكم فوق أستراليا، "عادةً ما ترى أن ذلك يحدث في شهر يناير".

وكان عدد العدّائين في ماراثون سيدني أكثر من ضعف عدد المشاركين في الماراثون الأكبر السابق في أستراليا، والذي أقيم في ملبورن عام 2019 بمشاركة 8100 عدّاء.

وحصل عدّاء المسافات الطويلة المغربي عثمان الغمري (31 عامًا) على لقب الماراثون للرجال بتوقيت 2:08:20، وتم الاتصال بمنظمي السباق للتعليق.

وفي الأسبوع الماضي، قال مدير السباق، واين لاردن، إن المنظمين تشاوروا "على نطاق واسع" مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك NSW Health وBoM وRFS لضمان سلامة العدائين.

وقال: "ماراثون سيدني ملتزم بتقديم حدث عالمي وآمن للمشاركين يوم الأحد".