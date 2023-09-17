محافظ بورسعيد يناقش استعدادات تنفيذ مهرجان تصوير ومراقبة الطيور المهاجرة

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأحد، مسئولي هيئة تنشيط السياحة ومكتب وزارة السياحة ببورسعيد؛ لاستعراض ومناقشة الاستعدادات النهائية لتنفيذ مهرجان الطيور المهاجرة في محافظة بورسعيد تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، مُمثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي، واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، والعميد نعمان على رئيس حى غرب، ومدير إدارة شئون البيئة ومدير محمية أشتوم الجميل، ومكتب هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد ووزارة السياحة وممثلى (الجمعية المصرية لحماية الطبيعة – الجمعية المصرية لمصورى الحياة البرية).

محافظ بورسعيد: إقامة معرض دائم خلال فترة المهرجان بساحة مصر

واستمع محافظ بورسعيد للتنسيقات التي تمت بين الجهات المختصة بناءً على توصيات الاجتماع السابق، مؤكدًا أنه ستتم إقامة معرض دائم للمهرجان خلال فترة المهرجان بساحة مصر ومعارض فرعية بميادين وحدائق المحافظة "المسلة والأمل"، فضلًا عن تنفيذ سلسلة من الاحتفالات والمسابقات التي تتماشى مع التسويق لمهرجان مراقبة الطيور، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ العديد من المهرجانات المشابهة خلال الفترة المقبلة، معربًا عن فخره بالمجهود الكبير لمسئولي السياحة ومسئولي الجمعية المصرية لحماية الطبيعة والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية في إبراز الصورة الجمالية والسياحية لمحافظة بورسعيد.

الغضبان: المهرجان يعد نمطًا سياحيًا جديدًا بالتزامن مع التطور السياحي غير المسبوق ببورسعيد

أشار المحافظ إلى أن مهرجان مراقبة الطيور المهاجرة في نسخته الثانية، سينطلق في الفترة من 29 نوفمبر حتى 5 ديسمبر المقبل، وستتم دعوة عدد من الشخصيات الأجنبية في مجال السياحة والمهرجانات المشابهة للتسويق لمهرجان بورسعيد الدولي، كما ستتم مناقشة الآليات والتنسيقات اللازمة لتنفيذ المهرجان على أعلى مستوى، مؤكدًا تقديم كامل الدعم اللوجستي والمادي اللازم لتنفيذ عمل مشرف يليق بالمستوى الحضاري للمحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية الانتشار الإعلامي الواسع للمهرجانات للوصول لأكبر قدر ممكن من المواطنين، وتحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ المهرجان سياحيًا، فضلًا عن توسيع نطاق المشاركة بين طلاب المدارس والجامعات وإقامة معرض دائم يتم من خلاله عرض كل الفعاليات المتعلقة بالمهرجان.

مهرجان مراقبة الطيور المهاجرة سينطلق في الفترة من 29 نوفمبر حتى 5 ديسمبر المقبل

من جانبهم، قدم ممثلو هيئة تنشيط السياحة وممثلو الجمعية المصرية لحماية الطبيعة وممثلو الجمعية المصرية لمصورى الحياة البرية الشكر للمحافظ على الدعم المتواصل لتنفيذ فعاليات المهرجان، وأكدوا أن المهرجان سيحقق نجاحًا كبيرًا ويسهم في وضع بورسعيد على أجندة السياحة العالمية.

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد