الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

قداسة البابا يلقي عظة الأحد الأسبوعية عبر قناة أون تي في

البابا تواضروس
البابا تواضروس

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، كلمة عبر قناة ON، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

موضوع العظة 

وتناول قداسته من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الأول من شهر توت (أول الشهور القبطية)، وموضوع إنجيله وهو "يوحنا المعمدان" في إنجيل لوقا الإصحاح السابع، وأشار إلى حكمة يوحنا المعمدان لأنه كان يعرف طريقه المحدد في الحياة، وأوصى أن نتبعه كنموذج من خلال:

- صوت الحق

- التقشف والنسك

- الاتضاع

- أمانة الكلام

- الجدية في الحياة

وأوضح قداسة البابا أهمية أن يكون لدى الإنسان هدف في الحياة، أن يسعى على الأرض من أجل الملكوت السماوي، و يحترس من معطلات الطريق والسقوط في خطية العناد ورفض كلام الله والمشورة.

ووضع قداسته ثلاث تداريب لكي يقتني الإنسان التفكير السليم والحكمة، هي:

١- الصلاة وطلب الحكمة من الله في المواقف المختلفة ووداعة التصرف واختيار الكلام الصالح.

٢- القراءة عن شخصية سليمان الحكيم لكي نعيش بمنهج تفكيره وحكمته.

٣- قراءة أصحاح من سفر الأمثال يوميًّا كل شهر، لأنه ممتلئ بخبرات الحياة والحكمة.

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

عظة الأحد برنامج عظة الأحد الأسبوعية عظة الأحد الأسبوعية على قناة ontv عظة الأحد الأسبوعية

مواد متعلقة

أسرة فرح وعطاء تعقد اللقاء الثاني لفريق الكورال بكنيسة عذراء الوجود

عقد مؤتمر تكويني لشباب المرحلتين الثانوية بكنيسة العذراء ومار يوحنا بمنسافيس

استكمال اللقاءات التكوينية لخدام فرح وعطاء بالقاهرة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديسة الشهيدة صوفيا

مرتل كنسي: الأحد هو يوم الرب في المسيحية وله ألحان خاصة

اليوم السبت.. الكنيسة البيزنطية بمصر تحتفل بذكرى القديسة أوفيميا

اليوم.. موارنة مصر يحتفلون بعيد مار قبريانوس أسقف قرطاجة الشهيد

اليوم.. لاتينو مصر يعيدون بتذكار القدّيسَين كورنيليوس البابا وقبريانُس الأسقف الشهيدَين

الأكثر قراءة

قرار في الدوري المصري.. استبعاد "هذه الفئة" من الحكام

بالنسبة المئوية.. تنسيق كليات جامعة الأزهر لعام 2023/2024

نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. ننشر الحدود الدنيا للكليات

وزير المالية يعلن الخريطة الكاملة لزيادة الرواتب والعلاوات

بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة 2023.. وموعد التطبيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية

البرلمان العربى يدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وغلق الحرم الإبراهيمى

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين