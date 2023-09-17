الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"سليمان باشا".. “القاهرة الإخبارية” تبرز أول مسجد بُنى على الطراز العثمانى فى مصر

مسجد سليمان باشا
مسجد سليمان باشا

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” تقريرا تفصيليا عن مسجد سليمان باشا الذي يعد  أول مسجد بُني في مصر على الطراز العثماني.

تحفة معمارية تعود للحياة في القاهرة

وقال التقرير، إنه قبل نحو 5 قرون وعلى أنقاض مسجد قديم صُمم مسجد سليمان باشا الخادم المعروف باسم سارية الجبل كأول مسجد يتم إنشائه في مصر على الطراز العثماني، والذي أسسه سليمان باشا أحد رجال الدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني عاشر السلاطين العثمانيين.

وقالت الدكتورة منال الغنام، رئيس إدارة ترميم الآثار والمتاحف، إن المسجد يقع في منطقة قلعة صلاح الدين مثل مسجد محمد علي الكبير ومسجد السلطان قلاوون، خاصة وأن أهمية هذا المسجد ترجع إلى أنه أول مسجد يتم بناؤه في مصر على الطراز العثماني وهو ما يتضح من شكل القباب والمئذنة والزخارف والتقسيم المعماري.

وفي ضوء ما أصاب المسجد على مدار العقود الماضية، بدأت خطوة تطويره خلال السنوات الخمس الأخيرة، ضمن مشروع الحكومة لترميم وصيانة المساجد الأثرية طبقا للمعايير المعمارية والأثرية المعتمدة، ويأتي ذلك في إطار تقديم تجربة سياحية للزائرين المصريين والأجانب من دول العالم كافة.

مسجد سليمان باشا سليمان باشا أول مسجد ينشأ في مصر الطراز العثماني الآثار والمتاحف قلعة صلاح الدين مسجد محمد علي الكبير مسجد السلطان قلاوون

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