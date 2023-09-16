بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين

أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، حرص المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار على ترميم وتطوير جميع الآثار في القاهرة التاريخية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير داخل مسجد سارية الجبل في قلعة صلاح الدين، ورافقه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأضاف عيسى، أنه تم زيادة الإنفاق في عمليات التطوير والترميم في ميزانية المجلس الأعلى للآثار ٣ مليارات جنيها عن العام الماضي.

وأشار الوزير إلى أن مسجد سارية الجبل من أهم المساجد الأثرية في القاهرة بسبب طرازه الفريد والمميز وتم ترميمه بتمويل ذاتي من قبل المجلس الأعلى للآثار.

وبلغت تكلفة مشروع ترميم مسجد سارية الجبل 5 ملايين جنيه، وترجع أهميته لكونه أول مسجد في مصر على الطراز العثماني.

أعمال ترميم المسجد

وبدأت أعمال الترميم بالمسجد في عام 2017، وتمت تحت إشراف قطاعي المشروعات والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار بتمويل ذاتي، وذلك في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على زيادة الإنفاق العام على مشروعات ترميم وصيانة المواقع والمباني الأثرية والمتاحف بما يتناسب مع أهميتها التاريخية والأثرية وما تستحقه من إنفاق، الأمر الذي يساهم بدوره في تحسين التجربة السياحية للسائحين من محبي منتج السياحة الثقافية.

وشملت أعمال الترميم المعماري والدقيق، بما يعمل على عودة المسجد لحالته الأصلية حيث أنه مبني من حجر الفص النحيت طبقا للوثيقة الأصلية للمسجد.

وتضمنت الأعمال إزالة طبقة الملاط الموجودة على جدران المسجد إلى جانب استكمال أعمال القباب الموجودة بالسارية، والشبابيك الخشبية بالكُتاب الرئيسي للمسجد، بالإضافة إلى معالجة المصبعات النحاسية وعزلها، وصيانة رخام الأرضيات والكسوة.

ويعتبر مسجد سليمان باشا الخادم هو أول مسجد ينشئ فى مصر على الطراز العثمانى ومئذنته ذات القمة العثمانية المدببة وأول مثال للمئذنة العثمانية بمصر.