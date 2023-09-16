السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، حرص المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار على ترميم وتطوير جميع الآثار في القاهرة التاريخية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير داخل مسجد سارية الجبل في قلعة صلاح الدين، ورافقه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأضاف عيسى، أنه تم زيادة الإنفاق في عمليات التطوير والترميم في ميزانية المجلس الأعلى للآثار ٣ مليارات جنيها عن العام الماضي.

وأشار الوزير إلى أن مسجد سارية الجبل من أهم المساجد الأثرية في القاهرة بسبب طرازه الفريد والمميز وتم ترميمه بتمويل ذاتي من قبل المجلس الأعلى للآثار.

وبلغت تكلفة مشروع ترميم مسجد سارية الجبل 5 ملايين جنيه، وترجع أهميته لكونه أول مسجد في مصر على الطراز العثماني.

أعمال ترميم المسجد

وبدأت أعمال الترميم بالمسجد في عام 2017، وتمت تحت إشراف قطاعي المشروعات والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار بتمويل ذاتي، وذلك في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على زيادة الإنفاق العام على مشروعات ترميم وصيانة المواقع والمباني الأثرية والمتاحف بما يتناسب مع أهميتها التاريخية والأثرية وما تستحقه من إنفاق، الأمر الذي يساهم بدوره في تحسين التجربة السياحية للسائحين من محبي منتج السياحة الثقافية.

وشملت أعمال الترميم المعماري والدقيق، بما يعمل على عودة المسجد لحالته الأصلية حيث أنه مبني من حجر الفص النحيت طبقا للوثيقة الأصلية للمسجد.

وتضمنت  الأعمال إزالة طبقة الملاط الموجودة على جدران المسجد إلى جانب استكمال أعمال القباب الموجودة بالسارية، والشبابيك الخشبية بالكُتاب الرئيسي للمسجد، بالإضافة إلى معالجة المصبعات النحاسية وعزلها، وصيانة رخام الأرضيات والكسوة.

ويعتبر مسجد سليمان باشا الخادم هو أول مسجد ينشئ فى مصر على الطراز العثمانى ومئذنته ذات القمة العثمانية المدببة وأول مثال للمئذنة العثمانية بمصر.

مسجد سليمان باشا الخادم ساريه الجبل المجلس الأعلى للآثار وزير السياحة والآثار ترميم

مواد متعلقة

وزير السياحة والآثار يتفقد الموقف التنفيذى لأعمال ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك

الأكثر قراءة

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بالدورى الإنجليزى

الرئيس السيسى يستجيب لدعوة سيدة "سدس الأمراء" بزيارة منزلها: "شرف عظيم يا ريس"

الرئيس السيسي يعزى أهالى بنى سويف فى ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا

الرئيس السيسى يستجيب لسيدة ويتوجه لزيارة منزلها فى "سدس الأمراء"

تفاصيل انطلاق فعاليات احتفالية خطى لـ حياة كريمة بسيوة

خدمات مجانية ونقاط إسعاف.. "حياة كريمة" تنفذ 30 مشروعًا بالقطاع الصحي في بني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات