حبس متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية 15 يومًا

أمر قاضي المعارضات المختص، بتجديد حبس متهم بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالاشتراك مع آخرين فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.

المتهم يمارس نشاطا إجراميا واسع النطاق

كشفت التحريات الأمنية، عن حصوله على الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق، وقيامه بالاشتراك مع آخرين فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.

وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي يتمثل فى الاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق "تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات" وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وبلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها نحو 20 مليون جنيه.

تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق شراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال "صاحب مكتب دعاية وإعلان" لقيامه بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق "تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات" وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ "20 مليون جنيه تقريبا"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.