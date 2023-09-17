الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه أسيوط" تستعد للشتاء.. تفعيل خطط الإغاثة للمناطق القريبة من مواقع المعدات

شركة مياه الشرب بأسيوط
شركة مياه الشرب بأسيوط

صرّح المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، باتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة الأمطار في فصل الشتاء، وذلك في ظل توجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح المهندس علي الشرقاوي أنه تم توجيه إدارة نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة ارتفاع منسوب المياه ومتابعة الأحوال الجوية وحالة الطقس التي قد تتعرض لها البلاد. وعلى هذا الأساس، تم وضع خطة لإدارة الأزمة وتأمين محطات المياه والصرف الصحي، ومحطات تنقية المياه، حيث تم رفع درجة الاستعداد في جميع محطات رفع الصرف الصحي.

 

رئيس الشركة: تطهير وصيانة جميع بالوعات الأمطار 


وفي هذا الإطار، استعدت الشركة لموجة أمطار الشتاء في أسيوط بالتنسيق مع المحافظة والشركة القابضة. تم عمل تطهير وصيانة في جميع بالوعات الأمطار وإصلاح جميع التلفيات في بالوعات الأمطار، بالإضافة إلى تطهير شبكات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية. هذا بالإضافة إلى تفعيل خطط الإغاثة بين شركات المياه والصرف الصحي، وتفعيل خطط الإغاثة للمناطق القريبة من مواقع المعدات على مستوى الجمهورية، وتفعيل خطة استدعاء العاملين على المعدات في حالة الطوارئ، والتأكيد على جاهزية كافة المعدات لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول.

كما أكد الشرقاوي استعداد الشبكات والمحطات ومولدات الديزل والوقود واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة بشأنها، وكذلك رفع درجات الاستعداد القصوى في كافة المناطق الساخنة.

شركة مياه الشرب بأسيوط 

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المهندس على الشرقاوي مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط اجراءات استباقيه لمواجهه الأمطار فصل الشتاء رئيس الشركة القابضة

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