الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يبحث مع سفير بيرو بمصر سبل التعاون

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، السفير «خوسيه جبيرمو» سفير جمهورية بيرو لدى مصر، وذلك بديوان عام المحافظة؛ لبحث سبل التعاون بين محافظة بورسعيد وجمهورية البيرو، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

بحث التعاون المشترك فى الاستثمار 

ورحَّب محافظ بورسعيد، بسفير جمهورية البيرو لدى مصر، وزيارته لمحافظة بورسعيد، التي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين محافظة بورسعيد وجمهورية البيرو، مشيرًا إلى ترحيبه بالتعاون المثمر مع الجانب الأجنبي في المجال الصناعي والاستثماري.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي حول المشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أهمية موقع بورسعيد الجغرافي، والمناطق الصناعية والبترولية، والموانئ، مما جعلها قبلة استثمارات العالم، لافتًا إلى أن بورسعيد تُصدِّر أكثر من ٦٠% من الملابس الجاهزة لدول أوروبا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن التنوع الصناعي ساهم في تحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة في المحافظة.

خطوات التنمية المستدامة

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن بورسعيد كانت نقطة انطلاق لكبرى المشروعات القومية التي شهدتها الدولة لتحقيق خطوات التنمية المستدامة، مستعرضًا المشروعات الصناعية بجنوب وشرق بورسعيد، والكيانات الاقتصادية الجديدة التي ساهمت في دعم السوق المحلية، وفتح أسواق مصرية في العديد من الدول، مؤكدًا دعمه الكامل لسبل التعاون مع الجانب الأجنبي.

وأضاف المحافظ، أن بورسعيد حصلت على نصيب كبير من استثمارات الدولة؛ لتعظيم الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجي للمحافظة، وجعلت منها واحدة من أهم مناطق الاستثمار في العالم، وتشهد في الفترة الحالية إقبالًا كبيرًا من شركات الاستثمار العالمية لإقامة مشروعات عملاقة.

من جهته، أشاد سفير دولة البيرو لدى مصر بالطفرة المنفذة على أرض بورسعيد، معربًا عن ترحيب دولته بكل سبل تبادل الخبرات مع الجانب المصري، وتطلعه لمزيد من أوجه التعاون مع مصر.

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