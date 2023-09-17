الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الوادى ينفذ برنامجًا تدريبيًا للموجهين والمعلمين

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، عن بدء فعاليات البرنامج التدريبي لدعم وتنمية اللغة الفرنسية والمنفذ وفق التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم، وشبكة "كانوبيه" وتعليم فرنسا الدولية بالتنسيق مع توجيه عام اللغة الفرنسية وإدارة التدريب بالمديرية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

ويستهدف البرنامج مجموعة من موجهي ومعلمي اللغة الفرنسية بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المشروع يهدف لصقل وتنمية مهارات معلمي اللغة الفرنسية من خلال استحداث أساليب جديدة ومبتكرة من شأنها جذب ودعم الطلاب وتحسين مستوياتهم. 

ومدة التدريب 3 أيام متتالية بدءا من اليوم 17 حتى 19 سبتمبر، بمقر وحدة التدريب بديوان عام المديرية.

تكريم 4 معلمين بمسابقة مؤسسة “المعلم أولًا”


وأكد المهندس سيد عبدالعزيز، عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، تكريم 4 من منسوبي قطاع تعليم المحافظة بمدارس اللغات للحصول على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة بمسابقات مؤسسة المعلم أولا، مدرس مصر، القائد الفعال لعام 2023م.

وجرى تكريم السيدة وفاء محمد عبلة مدير مدرسة بولاق الرسمية للغات المركز الأول بمسابقة القائد الفعال.

فيما تم تكريم 3 أساتذة آخرين هم:
- السيدة إيمان ربيع صفيان بمدرسة اللغات الرسمية بالخارجة - المركز الأول على مستوى المحافظة.
- والسيد محمد رمضان خضر بمدرسة موط الرسمية للغات - المركز الثاني على مستوى المحافظة.
- السيدة هناء محمد عبد السلام مدرسة اللغات الرسمية بالفرافرة - المركز الثالث على مستوى المحافظة وذلك بمسابقة مدرس مصر 2023.
وأعرب وكيل التعليم عن خالص تهنئته للمكرمين في الحفل وظهورهم بالمظهر اللائق والمشرف، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

وكيل التعليم بالوادى الجديد فعاليات البرنامج التدريبى لدعم وتنمية اللغة الفرنسية صقل وتنمية مهارات معلمي اللغة الفرنسية أساليب جديدة ومبتكرة

الأكثر قراءة

حاملة الطائرات "ميسترال" تصل إلى سواحل ليبيا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى

7 معلومات عن زيادة الأجور والمعاشات.. وهذا هو موعد الصرف (إنفوجراف)

بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

بعد 5 جولات.. هل يقدِّم صلاح أفضل مواسمه مع ليفربول؟

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

زيادة معاشات تكافل وكرامة 2023 وقيمة المعاش الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وغلق الحرم الإبراهيمى

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان