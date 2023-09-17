تعليم الوادى ينفذ برنامجًا تدريبيًا للموجهين والمعلمين

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، عن بدء فعاليات البرنامج التدريبي لدعم وتنمية اللغة الفرنسية والمنفذ وفق التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم، وشبكة "كانوبيه" وتعليم فرنسا الدولية بالتنسيق مع توجيه عام اللغة الفرنسية وإدارة التدريب بالمديرية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

ويستهدف البرنامج مجموعة من موجهي ومعلمي اللغة الفرنسية بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المشروع يهدف لصقل وتنمية مهارات معلمي اللغة الفرنسية من خلال استحداث أساليب جديدة ومبتكرة من شأنها جذب ودعم الطلاب وتحسين مستوياتهم.

ومدة التدريب 3 أيام متتالية بدءا من اليوم 17 حتى 19 سبتمبر، بمقر وحدة التدريب بديوان عام المديرية.

تكريم 4 معلمين بمسابقة مؤسسة “المعلم أولًا”



وأكد المهندس سيد عبدالعزيز، عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، تكريم 4 من منسوبي قطاع تعليم المحافظة بمدارس اللغات للحصول على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة بمسابقات مؤسسة المعلم أولا، مدرس مصر، القائد الفعال لعام 2023م.

وجرى تكريم السيدة وفاء محمد عبلة مدير مدرسة بولاق الرسمية للغات المركز الأول بمسابقة القائد الفعال.

فيما تم تكريم 3 أساتذة آخرين هم:

- السيدة إيمان ربيع صفيان بمدرسة اللغات الرسمية بالخارجة - المركز الأول على مستوى المحافظة.

- والسيد محمد رمضان خضر بمدرسة موط الرسمية للغات - المركز الثاني على مستوى المحافظة.

- السيدة هناء محمد عبد السلام مدرسة اللغات الرسمية بالفرافرة - المركز الثالث على مستوى المحافظة وذلك بمسابقة مدرس مصر 2023.

وأعرب وكيل التعليم عن خالص تهنئته للمكرمين في الحفل وظهورهم بالمظهر اللائق والمشرف، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.