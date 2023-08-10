وكيل "تعليم الوادي الجديد" يترأس لجنة مقابلات التجديد لوظائف قيادية

ترأس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، لجنة المقابلات الشخصية للتجديد لمجموعة من الوظائف القيادية بتعليم المحافظة "من إدارات الداخلة والفرافرة وبلاط"، بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بالداخلة.

واستهدفت المقابلات الصادر بحقهم قرار المديرية رقم (171) للمرة الأولى لوظائف الإدارة المدرسية (وكيل / مدير) مدرسة بجميع المراحل التعليمية، وكذلك الصادر لهم قرار المديرية رقم (172) للمرة الثانية بالإدارة المدرسية ( مدير-وكيل) مدرسة بجميع المراحل التعليمية.