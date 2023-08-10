الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يترأس لجنة مقابلات التجديد لوظائف قيادية

صورة من لجنة المقابلات
صورة من لجنة المقابلات

ترأس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، لجنة المقابلات الشخصية للتجديد لمجموعة من الوظائف القيادية بتعليم المحافظة "من إدارات الداخلة والفرافرة وبلاط"، بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بالداخلة.

واستهدفت المقابلات الصادر بحقهم قرار المديرية رقم (171) للمرة الأولى لوظائف الإدارة المدرسية (وكيل / مدير) مدرسة بجميع المراحل التعليمية، وكذلك الصادر لهم قرار المديرية رقم (172) للمرة الثانية بالإدارة المدرسية ( مدير-وكيل) مدرسة بجميع المراحل التعليمية.

وكيل التعليم بالوادى الجديد لجنة المقابلات الشخصية أبطال قطاع تعليم المحافظة المشروع الوطني للقراءة تصفيات الجمهورية تكريم المتميزين المشاركين

الأكثر قراءة

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسى للحكومة بشأن الكهرباء

الشعب الجمهورى بالدقهلية يكرم 250 من الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة

ما خشيت منه مصر حدث في إيطاليا.. مأساة في حفل ترافيس سكوت الأخير

«رفع عليا سكينة».. المتهمة بقتل زوجها بأوسيم تعترف بالجريمة

منتخب مصر للناشئين يهزم جزر الفارو ويتأهل لنصف نهائى بطولة العالم

مختار نوح "يفكك" فكر الإخوان الإرهابية فى "الشاهد" الليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟