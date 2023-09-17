قطع المياه عن شبين الكوم وضواحيها بالمنوفية 4 ساعات غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية قطع المياه غداً عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهراً لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات بمعدل 4 ساعات متواصلة.

مياه المنوفية تهيب بالمواطنين تخزين المياه لتفادى التعثر وقت الانقطاع

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.