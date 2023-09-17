الداخلية تصدر قرارًا بإنشاء مركز نموذجى لاستخراج بطاقات وشهادات فورية

أصدرت وزارة الداخلية قـرارًا وزاريًا رقم 1272 لسنة 2023 الخاص بإنشاء المركز النموذجي لمجمع خدمات مصر بمحافظة الإسكندرية، لتقديم خدمات القطاع بصورة مميزة وعاجلة- يتبع إدارة المراكز النموذجية- الإدارة العامة لشئون المناطق.

ونص قرار وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية رقم 1272 لسنة 2023، ونشرته الوقائع المصرية اليوم، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية؛ وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995؛ وعلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1961 بإنشاء مكاتب السجل المدني وتحديد دوائر اختصاصها؛ وعلى القرار الوزاري رقم 7122 لسنة 1994 في شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 5417 لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 20974 لسنة 2003 في شأن التفويض في الاختصاصات؛ وعلى كتاب إدارة التخطيط والمتابعة المؤرخ 11/7/2023.

قـــــــــرر: مادة 1 - يُنشأ المركز النموذجي لمجمع خدمات مصر بمحافظة الإسكندرية لتقديم خدمات القطاع بصورة مميزة وعاجلة- يتبع إدارة المراكز النموذجية- الإدارة العامة لشئون المناطق.

مادة 2- يُنشأ سجل مدنى فرعى الأبعادية داخل مجمع الخدمات الحكومية (حياة كريمة) بمركز دمنهور بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالبحيرة، وتكون حدوده الجغرافية ومكوناته الإدارية كما يلى: (أ) الحدود الجغرافية: الحد البحرى: وحدة طب الأسرة. الحد القبلى: جراج سيارات تابع لمجمع الخدمات. الحد الشرقى: مساكن الأهالى. الحد الغربى: الوحدة المحلية لمركز الأبعادية. (ب) المكونات الإدارية: قرى (زاوية غزال- دسونس أم دينار- شرنوب- نديبة) وتوابعها. مادة 3- على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار- كل فيما يخصه، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويُلغى ما يخالفه. تحريرًا فى 26/7/2023، مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية لواء/ عمر الخازندار.