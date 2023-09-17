"دولارات دولارات وحسن المصرى" يفتتحان موسم شتاء 2023 السينمائى

تستقبل دور العرض السينمائية خلال أيام، عددًا من الأفلام السينمائية الجديدة التي تفتتح الموسم الشتوي، وتشهد دور العرض انتعاشة كبيرة استكمالًا لموسم صيف ساخن شهد عرض أكثر من 15 فيلمًا دفعة واحدة.

ونرصد خلال هذا التقرير أبرز الأفلام المقرر عرضها في موسم الشتاء.

فيلم "دولارات دولارات"

تطرح الشركة المنتجة لفيلم "دولارات دولارات" بطولة نضال الشافعى، الفيلم بدور العرض السينمائية في مصر يوم الأربعاء المقبل 20 سبتمبر الجاري، ويعد العمل أول أفلام موسم شتاء 2023 السينمائي.

والفيلم يشارك في بطولته إلى جانب نضال الشافعي صلاح عبدالله، منة فضالى، راندا البحيرى، أمينة، مدحت تيخا، محمد أتوكا، طاهر أبوليلة، علاء مرسي، حسن عبدالفتاح، روان فؤاد، ياسر الزنكلونى، محمود فارس، علاء زينهم، صبرى عبدالمنعم، إبراهيم المصرى، إبرام سمير، ماجد إسكندر، الكابتن لوشا، المطرب العراقى محمد السالم، بسام كارم، مارى وجيه، محمد السنى.

ويشارك في الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم ميدو عادل، ياسر على ماهر، الفنان الراحل فايق عزب، ومجموعة من الوجوه الصاعدة من أبرزهم سلمى سعيد، رودينا الشربينى، ماليكا، لودى على، فيفيان، الفنانة السورية غصون، كوكى وآخرين ومن سيناريو وحوار طارق رمضان ومن إخراج محمد خضرى وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.

تدور أحداث فيلم "دولارات دولارات" داخل ملهى ليلى الذى يحتضن بين جدرانه مجموعة مختلفة من الشخصيات والأحداث عن طريق نماذج مختلفة بالمجتمع، وتظهر بعض الشرائح تتعرض لتغيرات وظروف اجتماعية تقلب حياتها رأسًا على عقب، لتعطى درسًا صريحًا للحفاظ على تعزيز القيم والمبادئ داخل نفوسنا مهما كانت الظروف والمتغيرات الاجتماعية.

فيلم "حسن المصري"

ويعرض فيلم "حسن المصري" يوم 4 أكتوبر في دور السينما بمصر، وأطلقت الشركة المنتجة للفيلم الإعلان الرسمي له خلال الأيام الماضية.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية حسن المصري، وهو مسئول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بوعبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.