الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

عاجل.. "التعليم العالى" تفتح باب التحويل لتقليل الاغتراب 2023 بين الكليات.. اليوم

طالب
طالب

تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، باب تقليل الاغتراب 2023، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، الذي يتيح التحويل من كلية لأخرى، للطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات.

أوضحت وزارة التعليم العالي أن إتاحة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب في حدود النسبة المقررة 10% لجميع المتقدمين ووفقًا للطاقة الاستيعابية.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن المدة المسموح بها لفتح باب تقليل الاغتراب 2023 تبدأ اليوم الأحد 17 سبتمبر حتى يوم الثلاثاء 19 سبتمبر ولمدة ثلاثة أيام، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

خطوات تقليل الاغتراب 2023

1- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

2- يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية العامة.

3- يختار الطالب خدمة تقليل الاغتراب.

4- اختيار نوع الشهادة الحاصل عليها الطالب.

5- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

6- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

7- تظهر أمام الطالب قائمة الرغبات المسجلة سابقا.

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8- يختار الطالب قائمة جديدة من الرغبات.

9- على الطالب الاختيار إما تقليل اغتراب مناظر أو تقليل اغتراب غير مناظر أو معاهد حسب ما يناسبه.

10- يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به

11- الضغط على تسجيل الرغبات.

قواعد تقليل الاغتراب 2023

1- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

2- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

3- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

4- لا توجد تحويلات ورقية.

5- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات.

6- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

7- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

8- النسبة المقررة لتقليل الاغتراب 10% فقط بحسب الطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.

9- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

تقليل الاغتراب التعليم العالي ,تنسيق الجامعات 2023 موقع التنسيق الالكتروني وزارة التعليم العالي

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