الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التشيكيون يتظاهرون ضد حكومتهم احتجاجًا على اهتمامها بأوكرانيا أكثر من مواطنيها

التشيكيون يتظاهرون
التشيكيون يتظاهرون ضد حكومتهم

تظاهر آلاف الأشخاص في براج، ضد الحكومة التشيكية، متهمين إياها بإيلاء الاهتمام بأوكرانيا أكثر من مواطنيها.

وقدمت حكومة فيالا الائتلافية، المكونة من خمسة أحزاب، لأوكرانيا مساعدات إنسانية وعسكرية كبيرة منذ بدء الهجوم الروسي في فبراير 2022.

وأفاد حزب "برو" الصغير وغير الممثل في البرلمان الذي نظم الاحتجاج أن عدد المشاركين بلغ أكثر من مئة ألف شخص، وفق ما ورد على موقعه الإلكتروني، في حين قدّرت وكالة الأنباء التشيكية العدد بنحو عشرة آلاف.

ولوّح المتظاهرون بالأعلام التشيكية وطالبوا حكومة رئيس الوزراء اليميني بيتر فيالا بالاستقالة، منددين أيضاً بالتباطؤ الاقتصادي في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

ويعاني الاقتصاد التشيكي من الركود منذ عام، في حين سجل التضخم تراجعاً بطيئاً عن المستوى القياسي الذي بلغ ذروته عند 18 بالمئة في سبتمبر 2022.

وقالت المتظاهرة هانا سموليكوفا لوكالة فرانس برس في ساحة فاتسلاف بوسط براغ "أنا هنا من أجل الأطفال، لأن هذا يتعلق بمستقبلنا، وأنا خائفة من المستقبل"، معربة عن قلقها من ارتفاع أسعار "كل شيء".

وقال المتظاهر بافيل هوسيك إن الحكومة "يجب أن تتوقف عن دعم أوكرانيا فقط وتبدأ في الاهتمام بمواطنيها".

براغ أوكرانيا مساعدات إنسانية الهجوم الروسي المتظاهرون رئيس الوزراء اليميني

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