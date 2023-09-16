الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء مصر الوسطى" تنتهي من تنفيذ دورة ترقي للإدارة

خلال أعمال الدورة
خلال أعمال الدورة

أنهى قطاع التدريب فى شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء  برئاسة الدكتورة فاطمة فاروق مدير عام التدريب بالشركة  بالتعاون مع مركز إعداد القادة في وزارة الكهرباء بتنفيذ دورة ترقي للإدارة الوسطى لتنمية مهارات الإدارة والقيادة للعاملين بقطاعي بني سويف والفيوم في مركز تدريب بني سويف وقد تم تنفيذ الدورة بتقنية الفيديو كونفرانس.

أعمال الدورة 

 قدم الدورة المحاسب محمد رضوان مدير عام التدريب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وقد تابعت الدورة وأقيمت الدورة بإشراف المحاسب على حظ رئيس قطاعات الشئون المالية والمشرف على التدريب بالشركة.

وكان قطاع التدريب في شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بالتعاون مركز اعداد القادة بتنفيذ دورة نشر مبادىء النزاهة والشفافية في قطاع بني سويف.

وخلال شهر أغسطس أنهى مركز التدريب والمراكز التابعة له  بتنفيذ مجموعة من الدورات الماليه والتجاريه والاداريه والتى تعكس مدى الاهتمام بتطوير العملية التدريبية والاجتهاد لإخراج المستوى التدريبي إلى أعلى مستوى.

 فيما قام مركز تدريب شركة مصر الوسطى بتنفيذ البرنامج الصيفي لطلبة الكليات والمعاهد التجارية محاسبة (عربي وانجليزي) خلال شهرى يوليو وأغسطس وقام بالعمليه التدريبيه كلا من المحاسب علي حظ فخري رئيس قطاعات الشئون المالية والمشرف على قطاع التدريب، الدكتورة فاطمة فاروق إبراهيم  مدير عام التدريب المالي والإداري والتجاري، والمهندس بهاء عبد العظيم مدير إدارة التشغيل.

ويذكر شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء  جاءت في المرتبة الأولى، من حيث أكثر شركات التوزيع تركيب للعدادات الكودية في يوم 13 سبتمبر الجاري.

وسجلت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تركيب 3328 عدادا كوديا للمباني المخالفة، وجاءت شركة مصر الوسطى بالمرتبة الأولى حيث انتهت من تركيب 1071 عدادًا كوديًا، فيما جاءت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء في المرتبة الثانية بإجمالي تركيبات 353 عدادًا.

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