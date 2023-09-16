السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مستقبل وطن": قرارات الرئيس السيسى اليوم رسالة انحياز للمواطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعرب حزب مستقبل وطن عن خالص تقديره وإجلاله لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مؤكدا حرص الرئيس على تحسين حياة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه، وأن هذه القرارات تعد بمثابة رسالة انحياز من القيادة السياسية للمواطن، وشعور بهمومه ومتطلباته.

خطوة هامة وضرورية

وأضاف الحزب، في بيان له، أن قرارات الرئيس الصادرة اليوم من زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالدولة وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة وفقا لمناطق الاستحقاق، وأيضا قرار رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج " تكافل وكرامة"، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، وسرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين ، وتكليف البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن صغار المزارعين والفلاحين، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ستكون جميعها بلا شك خطوة هامة وضرورية نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين والحرص على دعم فرصتهم في الحياة الكريمة وتحقيق طموحاتهم في حياة أفضل.

وأكد  الحزب دعمه للجهود المُخلصة للرئيس السيسي في تثبيت أركان الجمهورية الجديدة، واستكمال مسيرة التنمية الداخلية والنهوض بالإنسان المصري وتعزيز مكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.

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رئيس "تضامن النواب": قرارات الرئيس تخفف المعاناة عن المصريين

مستقبل وطن بني سويف الرئيس السيسي مشروعات تنموية الأعباء الاقتصادية

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