"الاتصال الإدارى الفعال" فى افتتاح دورة "المراسلات وإعداد التقارير" بقصور الثقافة

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، اليوم السبت، فعاليات المجموعة الخامسة من الورشة التدريبية "فاعلية التواصل والمراسلات وإعداد التقارير" للعاملين بالأقاليم الثقافية والفروع التابعة لها وديوان عام الهيئة، والتي تنظمها الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، برئاسة الدكتورة منال علام، بنظام الأونلاين في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر الحالي.

بدأت رئيس الإدارة المركزية حديثها مرحبة بالمتدربين، موضحة الهدف من الورشة التدريبية التي تركز على تنمية مهارات العاملين وتحسين الأسلوب الكتابي لديهم خاصة في مجال تقديم الوثائق والمكاتبات الإدارية أو التواصل مع الإدارات المختلفة بداخل هيئة قصور الثقافة أو خارجها.

تعريف الاتصال وأنواعه

استهلت أمينة عبد المطلب، رئيس الإدارة المركزية للتدريب بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سابقًا، المحاضرة بتعريف الاتصال وأنواعه، وأهدافه وكذلك أبرز الأساليب المستخدمة من أجل تحقيق اتصال فعال.

وأضافت أن الاتصال الإداري يعد عملية ضرورية داخل بيئة العمل، فمن خلاله يتم جمع ونقل المعلومات التي تساعد في اتخاذ وتنفيذ القرار، مشيرة إلى أن الاتصال قد يتخذ شكلًا مكتوبًا أو شفهيا، سواء كان رسميًا أو غير رسمي، الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف المنظمة بأعلى معايير من الجودة والكفاءة.

واختتمت حديثها بتسليط الضوء على أهمية الاتصالات الشفهية من خلال توضيح أنواعها وآليات تطبيقها بصورة مهنية.

محو الأمية والتنمية المستدامة

على جانب آخر، عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس بالفيوم محاضرة بعنوان "محو الأمية والتنمية المستدامة"، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

بدأ الأديب أحمد طوسون حديثه عن مفهوم الأمية، موضحًا أن تلك الظاهرة تعد من القضايا الهامة التي تسعى الدولة للقضاء عليها، وقد تم إدراجها ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، التي تؤكد على ضمان التعليم الجيد والشامل للجميع.

وأضاف أن الدولة تعمل حاليًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها توفير حياة كريمة بلا أمية، وذلك من خلال تكاتف جميع الجهات المعنية، والمتطوعين من الشباب لمواجهة تلك الظاهرة واستكمال مسيرة التنمية.

واستمرارًا للاحتفال بعيد الفلاح، أقامت مكتبة مطرطارس الفرعية محاضرة بعنوان ''دور الفلاح في المجتمع''، تحدث خلالها ربيع عبد الجواد أمين المكتبة حول دور الفلاح المصري في رعاية الأرض وتهيئتها للزراعة للحصول على محصول جيد، الأمر الذي يسهم في تنمية الاقتصاد، باعتبار حرفة الزراعة هي الداعم الأساسي له، تلى ذلك عرض فيلم الرسوم المتحركة ''Luck'' للأطفال ضمن نشاط نادي السينما.

وعلى هامش الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، أقام بيت ثقافة طامية ورشة رسم حر للأطفال، تدريب الفنان كارم ماهر، هذا إلى جانب ورشة مشغولات يدوية بالخرز تدريب عفاف عبد التواب، بينما شهدت مكتبة الفيوم العامة مسابقة ثقافية إشراف تهاني أحمد مسئول ثقافة الطفل.