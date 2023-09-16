شريف صالح: حجم تكلفة المشاريع التي تمت بالصعيد 1.8 تريليون جنيهًا بتسع سنوات

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن فرحة الناس في بني سويف وتسابقهم للترحيب بالرئيس السيسي فخر وشكر للرئيس على الانجازات التي تمت من توفير حياة كريمة وتعليم وصحة وتوفير مياه نقية وصرف صحي ولم يكن هناك محطات صرف نهائيًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن الانجازات على مستوى الصعيد كثيرة جدًا، مؤكدًا أن الإنجازات التي تمت أهل الصعيد هم من بنوها واجتهدوا وعندما نخطط مشروعات يقوم أهالي الصعيد بتنفيذها والحلم أصبحواقعًا.

وأكد أن حجم تكلفة المشاريع التي تمت في الصعيد بتسع سنوات 1.8 تريليون جنيهًا موضحًا أن كلمة تريليون لم تكن في المناهج وهي بمثابة تعويض لأهالي الصعيد عن عهود سابقة والمواطن لمس هذه المشروعات بشكل واضح.

الدولة تقوم بتوفير حياة كريمة للمواطنين

وتابع، أنه منذ عشر سنوات عرفنا حجم الاستثمارات التي تقوم بها الدولة لتوفير الحياة الكريمة له وإحساسه بذاته، مشيرًا إلى أنه مازال هناك العديد من المشروعات لتنفيذ رؤية مصر 2030.