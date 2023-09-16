السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإسكندرية تتشح بالسواد.. 13 من أسرة واحدة ضمن ضحايا إعصار دانيال بليبيا

ضحايا إعصار ليبيا
ضحايا إعصار ليبيا من الإسكندرية

خيم الحزن على منطقة الناصرية بحي العامرية بمحافظة الإسكندرية بعد وفاة 13 شخصًا من عائلة واحدة، وهو رجل وزوجته، في مدينة درنة الليبية جراء إعصاردانيال، الذي راح على إثره عدد كبير من الأشخاص.

وشهدت منطقة الناصرية القديمة بالعامرية غرب الإسكندرية اليوم، تلقي العزاء في ضحايا الإعصار، والذي أسفر عن وفاة الأسرة كاملة والذي يعد 11 منها في عداد المفقودين، حيث لم يتم تسلم الجثامين وتم دفن اثنين منهم فقط بليبيا.

أحد أفراد العائلة يروي التفاصيل 

وقال المهندس محمد مهدي الشلوي، إنه فقد 13 من عائلته في إعصار دانيال بمدينة درنة بليبيا وهم: عمه محمود سعيد الشلوي، وزوجة عمه وأولاده و5 من أحفاده، مشيرًا إلى أنه تمت اليوم إقامة عزاء للضحايا في منطقة الناصرية بالعامرية في الإسكندرية.

وأضاف لـ"الدستور" أنه فور وقوع الإعصار وإعلان عبر وسائل الإعلام عن إعصار دانيال وما تعرضت له ليبيا وخاصة مدينة درنة، تم التواصل مع أسرة عمه ولكن لم نتلق أي رد أو إجابة من جميع أفراد الأسرة، أو من أي شخص بالمدينة، مشيرًا إلى أنه بالتواصل مع بعض الأهالي في ليبيا من خارج المدينة تم إخبارنا بأن المنزل قد تهدم تمامًا ولم يتبق له أي أثر، والعثور على جثتين فقط من الأسرة.

وتابع أن عمه كان يقطن في منزل مكون من 4 طوابق مع أولاده وأحفاده، موضحًا أنه تم انتشال جثتين لزوجة أحد أبناء عمه وابنها الصغير وتم دفنهم في ليبيا، ولم يتم العثور على باقي الجثامين حتى الآن فهم في عِداد المفقودين.

وأوضح أن عمه انتقل إلى ليبيا منذ عدة سنوات فقط، ومعه جميع أبنائه، مشيرًا إلى أنه جاء لزيارة عائلته في الإسكندرية منذ عام، كما جاء بعض الأبناء منذ شهور قليلة لتلقي العلاج بالإسكندرية.

الحزن يخيم على العائلة 

وأشار إلى أن أعمامه والعائلة وأهل والبلدة كلها في حزن شديد على الأسرة التي توفيت جميعها جراء الإعصار، ولكن هذا قضاء الله ولا راد لقضائه، لافتًا إلى أنه تمت اليوم إقامة عزاء للأسرة لتلقي العزاء في وفاة عمهم وأولاده وأحفاده.

وذكر أن شقيقه كان في ليبيا في زيارة لعمه خلال الأيام الماضية، وعاد إلى الإسكندرية قبل الإعصار بيوم واحد، ليُكتب له عمر جديد برحمة الله.

ضحايا إعصار ليبيا من الإسكندرية
ضحايا إعصار ليبيا من الإسكندرية
ضحايا إعصار ليبيا من الإسكندرية
ضحايا إعصار ليبيا من الإسكندرية
محافظة الاسكندرية عائلة واحدة إعصار دانيال مدينة درنة الليبية منطقة الناصرية تلقي العزاء

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يطالب أهالى بنى سويف بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا إعصار ليبيا

شرّد 39 ألفًا.. استمرار عمليات البحث عن منكوبى إعصار "دانيال" بليبيا

الأكثر قراءة

بعد قرارات السيسى.. مصير الزيادة الجديدة فى الأجور للعاملين بالقطاع الخاص

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

للموظفين وأصحاب المعاشات.. أبرز قرارات السيسي اليوم ونسبة الزيادة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين عن عدد ساعات تخفيف أحمال الكهرباء

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

برلمانى يكشف لـ"آخر النهار" مفاجأة عن موعد تطبيق قرارات الرئيس بزيادة الأجور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطيني طعنا في هجوم للمستوطنين

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى