السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ اقتصاديات بيئة: لا يمكن التنبؤ بالأعاصير قبل حدوثها بفترة طويلة

الدكتور علاء سرحان
الدكتور علاء سرحان

تحدث الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة، عن ماذا ينقص الشرق الأوسط للتنبؤ بالكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن هذا أمر مهم جدًا لأن الوقاية خير من العلاج.

وقال سرحان خلال حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية" إنه لا بد من التفرقة بين الكوارث البيئية المرتبطة بالتغيرات المناخية مثل السيول والأمطار والأعاصير والتي يمكن التنبؤ بها، لكن ليس بفترات بعيدة، لأنها تكون سريعة جدًا والتنبؤ بها يكون خلال دقائق أو ساعات.

علاء سرحان: يمكن التنبؤ بالكوارث الطبيعية البطيئة

وأضاف أنه يمكن التنبؤ بالكوارث الطبيعية التي توصف بالبطيئة، ونشاهد ذلك على سبيل المثال في ارتفاع درجات الحرارة وسطح البحر، حيث يمكن التنبؤ بالكارثة قبل حدوثها ونتخذ الإجراءات اللازمة.

وتابع: "من هنا يمكن أن تكون لدينا إجراءات استباقية لحماية المواطنين من تداعيات الكوارث الطبيعية".

التنبؤ بالأعاصير الأعاصير الكوارث الطبيعية التنبؤ بالكوارث الطبيعية القاهرة الإخبارية الدكتور علاء سرحان

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