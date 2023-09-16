السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفاندوفسكى يقود هجوم برشلونة ضد ريال بيتيس بالدورى الإسبانى

روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه ريال بيتيس في مباراة الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

ويقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي هجوم برشلونة لمباراة ريال بيتيس بالدوري الإسباني.

ليفاندوفسكي على رأس هجوم برشلونة لمباراة ريال بيتيس بالليجا 

وجاء تشكيل برشلونة لمباراة ريال بيتيس على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تيرشتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، أندرياس كريستنسن، جوليس كوندي، أليخاندرو بالدي.

وسط الملعب: فرانكي دي يونج، جافي، روميو.

الهجوم: جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس.

فيما جاءت دكة بدلاء برشلونة على النحو الآتي: "إينيجو مارتينيز، إيناكي بينا، سرجيو روبرتو، ماركسو ألونسو، أسترالاجا، لامين يمال، إلكاي جوندوجان، كاسادو، أوناي".

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل القفز على صدارة الليجا بشكل مؤقت لحين انتظار نتيجة مباراة ريال مدريد المقبلة أمام فريق ريال سوسيداد، فيما يتطلع فريق ريال بيتيس لإلحاق الهزيمة الأولى ببرشلونة في الموسم الحالي، ومواصلة التقدم في جدول الترتيب وتحقيق أفضل نتائج ممكنة.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، فيما يأتي ريال بيتيس بالمركز الثامن برصيد 7 نقاط.

ليفاندوفسكى برشلونة تشافي ريال بيتيس الدوري الاسباني

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