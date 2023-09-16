تيسير مطر: قرارات الرئيس السيسى أسعدت كل الناس لأنه يشعر بمعاناتهم

قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم كان خارجًا من القلب، لأنه يشعر بالناس لأنه ليس بعيدًا عنهم وليسوا بعيدين عنه.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "ten"، أن حديث الرئيس اليوم عن الأزمة الاقتصادية الناتجة عن المشكة العالمية طمأن الناس أن الرئيس يشعر بهم، وأنه لا يعطي تعليمات وهو بعيدًا عن شعبه، مؤكدًا أن زيارة الرئيس لبني سويف اليوم حظيت باستقبال حافل وخروج عدد كبير من المواطنين لاستقباله.

وتابع، أن هذا يدل على حب الناس للرئيس، لأنه يتعامل معهم بتلقائية ومصداقية وكان كلامه معهم واضحًا في كل شيء، مؤكدًا أن قرارات الرئيس تدل على أنه يشعر بالمعاناة التي يعيشها المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية.

مبادرة تخفيف الأعباء عن صغار الفلاحين

وأشار إلى أن الرئيس عندما قال إنه سيطلق مبادرة للتخفيف الأعباء عن صغار الفلاحين والمتعثرين من قبل يناير وهذا ليطمئن الناس أن هذه القرارات سيتم تنفيذها، مضيفًا أن الرئيس أسعد الناس كلها وترى أن هناك خطوة على الطريق.