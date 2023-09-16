السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

من قطار الزواج للنضج والوعي.. الفرق بين سن الثلاثين عند البنات قديما وفي الوقت الحالي

عمر الثلاثين
عمر الثلاثين

قالت راندا الطحان، أخصائية الصحة النفسية والإرشاد الأسري، إن هناك اختلاف بين سن الثلاثين عند الفتيات خلال الفترة الزمنية الحالية، وبين سن الثلاثين زمان، لافتة إلى أن هناك اختلاف ثقافي، اختلاف نفسي، اختلاف اجتماعي، عوامل بيئية وثقافية، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية المؤثرة في مفهوم سن الثلاثين عند السيدات. 

عمر الثلاثين بداية الطريق للمستقبل

وأضافت راندا الطحان خلال لقاءه ببرنامج "ست الستات" الذي تقدمه الإعلامية دينا رامز، عبر قناة صدى البلد، أن كل هذه العوامل لا يمكن التغاضي عنها، للتركيز فقط على أن سن الثلاثين ينحصر في العنوسة، أو الزواج المبكر قبل سن الثلاثين، معقبة: "المجتمع يحصر سن الثلاثين للفتاة بأنه لا بد أن تتزوج قبله وإلا فقد فاتها القطار". 

وأوضحت أن المرأة في عمر الثلاثين، تشعر بأنها نضجت بالفعل وأصبح لديها وعي كبير جدًا بمتطلباتها واحتياجاتها وقراراتها، لافتة إلى أن سن الثلاثين من الممكن أن يكون بداية الطريق لمستقبلها.

 

 

راندا الطحان سن الثلاثين برنامج ست الستات عمر الثلاثين اخصائية الصحة

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