السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

المشاط تتفقد الجناح المصري بقمة الحزام والطريق بهونج كونج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

خلال زيارتها لهونج كونج للمشاركة في قمة مبادرة الحزام والطريق، التي عقدت تزامنًا مع الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة في عام 2013، واستعدادًا لإقامة قمة الحزام والطريق في بكين الشهر المقبل، تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجناح المصري الذي أقامته القنصلية المصرية بهونج كونج، بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك رفقة السفير باهر شويخي، قنصل مصر العام بهونج كونج، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار.


لقاءات وسائل الإعلام


وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على عقد لقاءات مع وسائل الإعلام الدولية والصينية المشاركة في القمة، حيث أكدت على أهمية العلاقات المصرية الصينية، مشيرة إلى الاستثمارات الصينية في مختلف مجالات التنمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرًا لزيادة الاستثمارات في مجال الموانئ استجابة للأولويات الوطنية.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى التحديات التنموية التي تقابلها كافة دول العالم وضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف للتعافي من تداعيات الأزمات المتتالية، والتغلب على تحديات سلاسل الإمداد.

المشاط تبحث الفرص الاستثمارية مع الرئيس التنفيذى لمنطقة هونج كونج

كما أكدت أهمية قمة الحزام والطريق بهونج كونج، كتمهيد للقمة المقرر انعقادها خلال أكتوبر المقبل بمشاركة الرئيس السيسي، وزعماء العالم، والتي تمثل دافعًا لمزيد من التطور على مستوى العلاقات المصرية الصينية المشتركة، لافتة إلى التكامل بين أهداف مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر التنموية والحرص على الاستفادة من هذا التكامل في تنفيذ المشروعات التي تدفع النمو الشامل والمستدام وتعزيز مجالات الشراكة بين مصر والصين.

في سياق متصل، تحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن انضمام مصر لتجمع دول البريكس، وأهميته لتعزيز التعاون جنوب جنوب وتحقيق التكامل بين إمكانيات الدول الأعضاء على مستوى تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات وإتاحة الموارد التمويلية، مضيفة أن مصر انضمت أيضًا لبنك التنمية الجديد، التابع لتجمع البريكس، وهي الخطوة التي تخلق تكاملًا على مستوى علاقات مصر مع بنوك التنمية متعدد الأطراف والمؤسسات الدولية الأخرى بهدف دفع مجالات النمو الشامل والمستدام وتحقيق التعافي الاقتصادي.

https://www.cnbc.com/video/2023/09/14/egypts-relationship-with-china-is-strategic-says-minister-for-international-cooperation.html

وتحدثت أيضًا وزيرة التعاون الدولي، لوسائل الإعلام الصينية، حول لقاءاتها واجتماعاتها ضمن فعاليات قمة هونج كونج، لاسيما لقاءها مع الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج، جون لي، ودعوتها له والمستثمرين ومجتمع الأعمال لزيارة مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات لاسيما بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أشارت إلى المباحثات التي لدفع العلاقات مع هونج كونج، المركز المالي العالمي، لدفع جهود التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.

https://www.scmp.com/news/hong-kong/hong-kong-economy/article/3234587/egyptian-minister-invites-hong-kong-leader-john-lee-country-touts-investment-opportunities-tied-suez

جدير بالذكر أن مصر تستضيف خلال سبتمبر الجاري، الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، للمرة الأولى، بما يدفع العلاقات المشتركة مع البنك منذ انضمام مصر عام 2016، ويعزز محفظة التعاون الإنمائي التي تسجل نحو 1.3 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص.

المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الجناح المصري القنصلية المصرية

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