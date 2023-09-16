الأنبا عمانوئيل يشهد حفل ختام النشاط الصيفي ويكرم خريجي رعية مار جرجس بالأقصر

شهد الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، حفل ختام النشاط الصيفي، وتكريم الشباب خريجي المرحلتين الثانوية، والجامعية، برعية الشهيد العظيم مار جرجس، بالأقصر، وذلك بمقر المطرانية، بالأقصر.

حضر اليوم الختامي للأنشطة الصيفية الأب يوحنا معطي، حيث تضمن الاحتفال الفقرات التالية: الترانيم الروحية، العروض المسرحية الهادفة، بالإضافة إلى تكريم خريجي المرحلتين الثانوية، والجامعية.

في الكلمة الختامية، هنأ راعي الإيبارشية أبنائه وبناته الخريجين، وأسرهم، معبرًا عن امتنانه للآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، لمجهوداتهم المبذولة.

وشجع الأنبا عمانوئيل جميع الحاضرين، على مواصلة التعمق، والمشاركة الحياتية في المسيرة السينودسية للكنيسة "الشركة، والمشاركة، والرسالة".

وفي سياق الأنشطة الرعوية بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، لقاء خدمة يسوع نبع الحياة لمرضى الأورام بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في اليوم الأب بولس نصيف، مسؤول الخدمة، والأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث بدأ اللقاء بالقداس الإلهي بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها صاحب النيافة.

وألقى الأنبا باسيليوس عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "أنا الرب الشافي"، كما تضمن الاجتماع فقرة الترانيم الروحية، بقيادة المرنم إسحق سامي، وغيرها من الفقرات المتنوعة الأخرى.

كما تراس نيافته ، أمس، حفل ختام النشاط الصيفي، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في اليوم الختامي الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث تضمن الاحتفال الفقرات الروحية، والفنية، والاستعراضية. وفي الختام، تم تكريم أبناء وبنات الصف السادس الابتدائي، المنتقلين إلى المرحلة الإعدادية، والاحتفال بهم.

وكانت قد احتفلت الكنائس الكاثوليكية ، بالعالم ، بعيد الصليب المقدس ،وهو تذكار عيد ارتفاع الصليب، ووفقا لتاريخ الكنيسة ،فإنه هو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانة الصليب المقدس ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.