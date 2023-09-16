قافلة جامعة طنطا الطبية تقدم الرعاية الطبية لـ 1456 حالة بمركز قطور

نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة تنموية شاملة بالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة" فى قرية الشين مركز قطور بالتنسيق مع محافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

‎توقيع الكشف الطبي لعدد 1456 من خلال 15 عيادة

شهدت القوافل توقيع الكشف الطبي لعدد 1456 من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 95 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 65 مواطن، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 1562 رؤوس ماشية وطيور، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والاطباء والصيادلة، تم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية:

68 في جراحة المخ والأعصاب، 104 في طب الأطفال، 145 بجراحة العظام، 136 في الأمراض الجلدية، 110 بأمراض الباطنة، 29 بعيادة جراحة المسالك البولية، 105 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، 87 بعيادة الجراحة العامة، 56 بعيادة الأمراض الصدرية، 46 بالنفسية والعصبية، و194 بعيادة طب وجراحة العيون، و21 بعيادة القلب والأوعية، 88 بعيادة التحاليل، و34 حالة تنظيم أسرة و233 بالمبادرات.

‎تحويل 95 حالة تخصصات مختلفة إلى المستشفى

كما تم تحويل 95 حالة بواقع 8 جراحة مخ وأعصاب، 8 أطفال، 14 عظام، 4 جلدية، 4 باطنة، 4 مسالك بولية، 4 أنف وأذن وحنجرة، 11 جراحة عامة، 3 الصدر، 8 نفسية وعصبية، 24 طب وجراحة العيون، و3 قسم القلب والأوعية الدموية.