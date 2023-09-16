السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العامة للكيماويات": قرارات الرئيس تؤكد حرصه على توفير حياة كريمة للمواطنين

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أشاد الكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات بحزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، والخاصة بتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من خلال زيادة علاوة غلاء المعيشة، ورفع الحد الأدنى للدخل، والمنح لأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، وغيرها.

وقال عماد حمدي في بيان صادر باسم مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات، إن هذه القرارات الاستثنائية تؤكد حرص الرئيس السيسي على التخفيف من الأعباء التي فرضتها الأزمات العالمية على الاقتصاد، وتؤكد أيضا أنه يشعر بالمواطن البسيط، مشيرا إلى أن هذه القرارات الإيجابية تأتي في توقيت مهم لتؤكد أن الرئيس حريص أيضا على توفير الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية للمواطنين.

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قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي 

وأثنى رئيس النقابة العامة على قرارات الرئيس بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ،و زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق،ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ،و زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة ،و مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ،وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

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وأوضح حمدي أن هذه القرارات تلقى كل التأييد من عمال مصر الذي يجددون الثقة في الرئيس السيسي.

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