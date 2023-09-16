سون هيونج يقود هجوم توتنهام أمام شيفيلد بالدوري الإنجليزي

أعلن أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه الذي سيواجه شيفيلد يونايتد ضمن لقاءات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي فريق توتنهام هوتسبير بنظيره شيفيلد يونايتد، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

سون هيونج مين على رأس تشكيل توتنهام لمباراة شيفيلد يونايتد

ويقود سون هيونج مين هجوم توتنهام في مباراة اليوم.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، فان دي فين، أودجي.

وسط الملعب: سار، بيسوما، جيمس ماديسون.

الهجوم: ديان كلوسوفسكي، سون هيونج مين، سولومون.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: فورستر، إريك داير، بن ديفيز، إيمرسون رويال، إيميل هويبيرج، أوليفر سكيب، إيفان بريسيتش، ريتشارلسون، جونسون".

ويسعى توتنهام لمواصلة تحقيق الانتصارات التي بدأها منذ بداية الموسم من أجل مواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب والبداية المميزة التي حققها الفريق في الجولات الماضية، فيما يتطلع فريق شيفيل يونايتد لإلحاق الهزيمة الأولى بتوتنهام وتحقيق أولى انتصاراته في الموسم الجاري بعدما تعرض للخسارة في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط.