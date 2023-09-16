الرئيس السيسى يوجه بزيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة لـ4 آلاف جنيه

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، لتصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

القطاع الصحي

وافتتح الرئيس السيسي عدة مشروعات بقرية سدس الأمراء مركز ببا ببني سويف، خاصة في القطاع الصحي، إذ من المقرر افتتاح مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس "إنشاء جديد" حيث ينفذه جهاز التعمير، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.