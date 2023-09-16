الرئيس السيسى يفتتح مشروعات "حياة كريمة" فى "سدس الأمراء" ببنى سويف

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات المرحلة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرية سدس بمركز ببا بمحافظة بني سويف.

وتساهم تلك المشروعات بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين داخل تلك القرى المستهدفة؛ من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.

أهم المشروعات داخل القرية

وتستعرض "الدستور" أهم المشروعات التي تم افتتاحها داخل القرية ومنها إنشاء مشروع الخدمي على مساحة 560 مترًا ويتكون من ثلاثة طوابق دور أرضي وأول وثان علوي، حيث يشمل مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين ومكتب بريد ووحدة للتضامن الاجتماعي ووحدة محلية ومكتب التموين وشهر عقاري، حيث يأتي ضمن 6 مجمعات تم إنشاؤها لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروي وتوابعه.

كما شهدت القرية إنشاء مجمع زراعي يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان، ذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المجلس القروي وتوابعه، وإنشاء مركز طب الأسرة وانشاء جديد لوحدة الإسعاف داخل القرية وتزويد تلك الوحدة بأحدث الأجهزة والمعدات، والسيارات لرفع مستوى الخدمة الإسعافية لمواطني تلك القرية، حيث نفذ المشروع جهاز التعمير 30 مشروعاً لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا.

بالإضافة إلي إنشاء مشروع سوق «سدس» على مساحة 850 مترا، حيث يتم من خلاله تجميع البائعة فى مكان واحد وللقضاء على الأسواق العشوائية وتجمع البائعين فى مكان واحد لتوفير الوقت على المواطنين، وإنشاء موقف سيارات على مساحة 860 مترا على الطريق الدائري لخدمة أهالي القرية وتوابعها فى الوصول إلي أي مكان في أي وقت.

كما شهدت القرية إنشاء مشروع إحلال وتجديد وحدة الإطفاء بالوحدة المحلية على مساحة 200 متر، لدعم وتحسين مستوى الخدمة في الحماية المدنية، وشهدت القرية أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز الشباب بالقرية لخدمة شباب القرية وتزويده بجميع الإمكانات وإنشاء ملاعب جديدة مزوده بكل الخدمات لممارسة شباب القرية الرياضة المختلفة.

مبادرة حياة كريمة

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، إن مبادرة "حياة كريمة" تعد المشروع الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطنين بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطنين ومتطلبات تحسين جودتها، وتكليفات مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة التي مثلت نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات بعدد من قرى المحافظة، وتعد خطوة هامة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بحشد كافة الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى.