السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 16-9-2023 مقابل الجنيه المصري

الريال السعودي
الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث بلغ في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13-9-2023

سعر الريال السعودي خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 12-9-2023

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزى المصرى

ننشر أخر تحديث لسعر الريال السعودي في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري، ليسجل 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر

في بنك مصر، سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 ليبلغ نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك التجارى الدولى

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 استقر في البنك التجاري الدولي CIB ليبلغ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13-9-2023

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلى المصري

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، ليسجل نحو 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات ليسجل 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية

ثبت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك الإسكندرية ليسجل 8.21  جنيه للشراء، و 8.25  جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

فى مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 استقرارًا ليبلغ 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك البركة ليسجل 8.18  جنيه للشراء، و 8.25  جنيه للبيع.

اقرأ أيضا

استعلم الآن| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة الدور الأول والثاني 

قيمة الغرامة المالية لعدم سداد فواتير التليفون الأرضي 

 

الريال السعودي سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودي اليوم السبت البنوك المصرية

مواد متعلقة

منتصف التعاملات| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13-9-2023

سعر الريال السعودي خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 12-9-2023

منتصف التعاملات| سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 11-9-2023

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يستجيب لدعوة سيدة "سدس الأمراء" بزيارة منزلها: "شرف عظيم يا ريس"

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بالدورى الإنجليزى

الرئيس السيسي يعزى أهالى بنى سويف فى ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا

الرئيس السيسى يستجيب لسيدة ويتوجه لزيارة منزلها فى "سدس الأمراء"

أهالى ضحايا إعصار "دانيال" ببنى سويف: تعزية الرئيس السيسى أثلجت صدرونا

ضبط لص الألماس بالقاهرة .. ارتكب 3 وقائع سرقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات