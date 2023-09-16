أستاذ نقل: المشروع القومى للطرق شهد إنشاء أكثر من 7 آلاف كم

قال الدكتور محمد الصادق، أستاذ النقل والطرق ومدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة المطرية في جامعة حلوان، إن المشروع القومي للطرق شهد إنشاء أكثر من 7 آلاف كم، إضافة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة لعدد آخر من الطرق لا يقل عن نفس الأطوال.

وأضاف الصادق، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أن البنية الأساسية للطرق أصبحت 30 ألف كم، ونصيب الصعيد من هذه المشروعات كان نصيب الأسد بعدما عانى لفترات طويلة من التهميش.

خطة الدولة لتقليل المسافات البينية

وأكد أستاذ النقل والطرق ومدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة المطرية في جامعة حلوان، أن الصعيد حصل على العديد من المشروعات في المشروع القومي للطرق مثل محاور النيل، وكانت المسافات البينية بين المحاور 100 كم في بعض المحافظات، وهو ما يسفر عنه جهد كبير وكميات كبيرة من الوقود والتلوث والحوادث، وكان البديل هو المعديات التقليدية التي كانت تسبب وفيات وحوادث.

وأشار أستاذ النقل والطرق ومدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة المطرية في جامعة حلوان، إلى أن الدولة وضعت خطة لتقليل المسافات البينية إلى 25 كم بدلا من 100 كم، معقبًا: "مازلنا في طريقنا لإنهاء الخطة بالكامل لافتتاح هذه المشروعات".