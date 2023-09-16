السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاتحاد المصري للغوص يكشف تفاصيل تأهل المنتخب لنهائي السباحة بالزعانف (فيديو)

الكابتن سامح الشاذلي
الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص

علق الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، على تأهل منتخب مصر لنهائي السباحة بالزعانف في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية 2023، قائلًا إن السباحة بالزعانف سيكون لها دور كبير في رفع رصيد مصر من الميداليات، وأنهينا منافسات المسافات القصيرة وحصلنا على ميدالية ذهبية وأخرى فضية.

وأضاف “الشاذلي” عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أننا مستمرون في المنافسات عبر مروان العمراوي وأحمد هشام في الزعانف المزدوجة، وبسملة صبحي ولجين نجمة البطولة التي حصلت على ميداليتين ذهبية وفضية، ولدينا في الزعانف المونو ندى مجدي وجميلة علي ومحمود كهربا وإبراهيم فتحي.

وتابع: “لدينا 8 لاعبين ولاعبات جميعهم يريدون رفع اسم مصر وسماع السلام الوطني، فالذهبية تغرينا بسبب ذلك وسنكون راضين إن فزنا بها”.

المعسكر شهد حماسًا كبيرًا

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، أن اللاعبين دخلوا في معسكر مغلق بالإسكندرية قبل شهر ونصف الشهر لرفع مستواهم، لافتًا إلى أن المعسكر شهد حماسا كبيرا، حيث كان اللاعبين مصرون على تحقيق نجاحات كبيرة في البطولة.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، إلى أن بعض اللاعبين لم يوفقوا في البطولة، وحصلوا على المركز الرابع بأجزاء من الثانية في عدة مسابقات.

نهائي السباحة بالزعانف منتخب مصر تأهل تفاصيل الاتحاد المصري للغوص الاتحاد المصري للغوص والانقاذ تأهل منتخب مصر السباحة بالزعانف

مواد متعلقة

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية فى معظم المحافظات (فيديو)

ضد العشوائيات.. مشروعات كبرى للإسكان فى المنيا (إنفوجراف)

أهداف مبادرة “حياة كريمة” (إنفوجراف)

"حياة كريمة".. حلم الجمهورية الجديدة والارتقاء بالريف المصرى (فيديو)

قضت على العشوائيات.. مشروعات كبرى للإسكان فى المنيا منذ 2014 (فيديو)

"إكسترا نيوز" تبرز مشروعات تطوير الزراعة فى صعيد مصر (فيديو)

فريدة الشوباشى معلقة على موضوع لـ"الدستور": مصر تقسّم "اللقمة" وقت الأزمات

مشروعات ضخمة لتطوير جودة الرعاية الصحية للأهالى بالمنيا (فيديو)

الأكثر قراءة

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بالدورى الإنجليزى

"أون تايم سبورتس" تذيع مباراة أرتا سولار والزمالك فى كأس الكونفدرالية

الرئيس السيسى يفتتح عددًا من مشروعات "حياة كريمة" ببنى سويف

6 فئات لتذاكر حفل الأساتذة 2 ومدحت صالح بالأوبرا.. و8 شروط للحضور

معاينة موقع انقلاب ميكروباص بطريق الواحات أسفر عن مصرع وإصابة 16 شخصًا

"فوى فوى فوى" يزيح "العميل صفر" من صدارة الإيرادات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات