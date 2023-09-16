الاتحاد المصري للغوص يكشف تفاصيل تأهل المنتخب لنهائي السباحة بالزعانف (فيديو)

علق الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، على تأهل منتخب مصر لنهائي السباحة بالزعانف في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية 2023، قائلًا إن السباحة بالزعانف سيكون لها دور كبير في رفع رصيد مصر من الميداليات، وأنهينا منافسات المسافات القصيرة وحصلنا على ميدالية ذهبية وأخرى فضية.

وأضاف “الشاذلي” عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أننا مستمرون في المنافسات عبر مروان العمراوي وأحمد هشام في الزعانف المزدوجة، وبسملة صبحي ولجين نجمة البطولة التي حصلت على ميداليتين ذهبية وفضية، ولدينا في الزعانف المونو ندى مجدي وجميلة علي ومحمود كهربا وإبراهيم فتحي.

وتابع: “لدينا 8 لاعبين ولاعبات جميعهم يريدون رفع اسم مصر وسماع السلام الوطني، فالذهبية تغرينا بسبب ذلك وسنكون راضين إن فزنا بها”.

المعسكر شهد حماسًا كبيرًا

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، أن اللاعبين دخلوا في معسكر مغلق بالإسكندرية قبل شهر ونصف الشهر لرفع مستواهم، لافتًا إلى أن المعسكر شهد حماسا كبيرا، حيث كان اللاعبين مصرون على تحقيق نجاحات كبيرة في البطولة.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، إلى أن بعض اللاعبين لم يوفقوا في البطولة، وحصلوا على المركز الرابع بأجزاء من الثانية في عدة مسابقات.