السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المدير التنفيذى لـ"حياة كريمة": 90% نسبة الإنجاز بمشروعات المبادرة فى القرى

حياة كريمة
حياة كريمة

قالت مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن مبادرة حياة كريمة أطلقت مشروعات في كل المجالات، مشيرة إلى أننا كمصريين نشرف بالفخر اتجاه مبادرة حياة كريمة رئاسية تضم كل مناحي الحياة، حيث استطاعت المبادرة تنفيذ كل المشروعات بالقرى، وحققت نتائج بنسب إنجاز تصل إلى 90%. 

وأضافت "فخري"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة حياة كريمة في المجال الصحي حققت نسب نجاح عالية، حيث تم إنشاء وحدات صحية في كل قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وبدأت العمل بنسبة 54%، وتم إنشاء وحدات خاصة بطب الأسرة وتقدم الخدمات يومية للمواطنين، وتنفيذ مستشفيات وبدأت العمل بالفعل بنسبة 42%. 

القوافل في جميع قرى حياة كريمة

وأشارت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة إلى أن القوافل الطبية تعمل في كل قرى حياة كريمة بدون استثناء سواء من وزارة الصحة أو الجامعة وتعمل في التخصصات كلها، والدقيقة منها تحول إلى أقرب مستشفى لها، كما أن المبادرة تحاول بقدر الإمكان أن يكون هناك تنوع بالقوافل في القرى والنجوع في صعيد مصر. 

لمشروعات لحياة كريمة أعمال مبادرة حياة كريمة المحافظات وحدات صحية

مواد متعلقة

"التعليم" تعلن إنجازاتها خلال 9 سنوات تولي الرئيس  السيسي

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

"معلومات الوزراء" يطلق الإصدارة الثالثة من مبادرة "كلام في الاقتصاد"

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

«الدستور» فى زيارة لـ«رهبان الصحراء».. منفى اختيارى لأجل «الرب» ونجدة الضائعين (معايشة)

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

أيام الثورة والخلاص.. حلمى النمنم: وجود القوات المسلحة فى «30 يونيو» حولها من «مظاهرات» إلى «ثورة»

الأكثر قراءة

"المحامين" تكشف موعد زيادة معاشات الأعضاء إلى 4 آلاف جنيه

عاجل.. براتب 3800 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للشباب حتى 45 سنة

اللجنة الوطنية تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث موقف الطلاب العائدين من السودان

رصف الطرق وتجديد المدارس ومحطات كهرباء.. قطار التنمية يغير ملامح القرى في قنا

إقبال كثيف على شواطئ الغردقة وارتفاع نسب الإشغال بالفنادق

رفع 180 طن قمامة وتحسين البيئة في كفر الزيات بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات