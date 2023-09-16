المدير التنفيذى لـ"حياة كريمة": 90% نسبة الإنجاز بمشروعات المبادرة فى القرى

قالت مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن مبادرة حياة كريمة أطلقت مشروعات في كل المجالات، مشيرة إلى أننا كمصريين نشرف بالفخر اتجاه مبادرة حياة كريمة رئاسية تضم كل مناحي الحياة، حيث استطاعت المبادرة تنفيذ كل المشروعات بالقرى، وحققت نتائج بنسب إنجاز تصل إلى 90%.

وأضافت "فخري"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة حياة كريمة في المجال الصحي حققت نسب نجاح عالية، حيث تم إنشاء وحدات صحية في كل قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وبدأت العمل بنسبة 54%، وتم إنشاء وحدات خاصة بطب الأسرة وتقدم الخدمات يومية للمواطنين، وتنفيذ مستشفيات وبدأت العمل بالفعل بنسبة 42%.

القوافل في جميع قرى حياة كريمة

وأشارت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة إلى أن القوافل الطبية تعمل في كل قرى حياة كريمة بدون استثناء سواء من وزارة الصحة أو الجامعة وتعمل في التخصصات كلها، والدقيقة منها تحول إلى أقرب مستشفى لها، كما أن المبادرة تحاول بقدر الإمكان أن يكون هناك تنوع بالقوافل في القرى والنجوع في صعيد مصر.