الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بني سويف تشهد طفرة شاملة من خلال مبادرة "حياة كريمة"

بني سويف
بني سويف

نالت محافظة بني سويف الكثير من الاهتمام، حيث شهدت محافظة بني سويف طفرة شاملة من خلال مبادرة "حياة كريمة" التي تسعى لتطوير مختلف القطاعات بالمحافظة. 

عدد المشروعات 

وجار الانتهاء من 6161 مشروعًا متنوعًا في كافة القطاعات الخدمية والبنية التحتية خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ12 مليار جنيه، يتم تطوير مختلف القطاعات التنموية. 

تشمل المشروعات 12 قطاعاً حيوياً في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، التعليم، الصحة، الزراعة، الشباب والرياضة.

كما تضم القطاعات المستهدفة؛ الري، المجمعات الخدمية، الغاز الطبيعي، الكباري، الاتصالات.

بني سويف محافظة بني سويف مبادرة حياة كريمة مشروعات حياة كريمة القطاعات الخدمية البنية التحتية

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