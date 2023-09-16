السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جولات ميدانية للتوعية بخطط سلامة ومأمونية الصرف الصحي في الإسكندرية

حملات توعية لشركة
حملات توعية لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية

نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حملات توعية ميدانية بمنطقة خورشيد والزوايدة ، بخلاف ندوات توعوية بكنيسة السيدة العذراء وكنيسة القديس مارى مرقس بخورشيد والزوايدة، لتعريف المواطنين بمفهوم سلامة ومأمونية تداول مياه الصرف الصحي.

 أهمية توعية المواطنين 

وأشار اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أهمية توعية المواطنين بمفهوم "سلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحي" الذي هو منهجية حديثة قوامها الرقابة الاستباقية التى تكفل استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بشكل آمن، والوقاية من المخاطر، وتهدف فى المقام الأول إلى حماية الصحة العامة والبيئة فى منظومات المياه من المصدر حتى المستهلك.

للحفاظ على البيئة آمنة وغير ملوثة

وأوضح "نافع"، أن أهمية خطط مأمونية وسلامة تداول مياه الصرف الصحي ترجع إلى التأكد من سلامة خطط التشغيل ومأمونية نواتج المعالجة ووصولها للمعايير اللازمة للحفاظ على البيئة آمنة وغير ملوثة للبيئة المجاورة، وذلك لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ودعما لاستراتيجيات إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي.

الدور الهام لتوعية المواطنين 

وأكد "نافع" علي الدور الهام للتوعية في الوصول إلي كافة المواطنين بمختلف الفئات العمرية وتحديد المشكلات التي تواجه المواطنين والعمل علي حلها أو تلافيها، بخلاف أثر التوعية الكبير في تغيير السلوكيات الخاطئة في التعامل مع المرافق ومشروعات الدولة.

استطلاع رأي وحملات تعريفية

شملت الحملة قيام الادارة العامة للوعى البيئى بجولات استقصاء الآراء للمواطنين حول خدمات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وطرق التواصل معها للإبلاغ عن شكاوي أو الاشتراك في خدمة.

واختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة وكيفية الاستفادة منها وسبل التواصل مع الشركة، والإبلاغ عن الشكاوي على رقم الخط الساخن 175 الخاص بشكاوي الصرف الصحي بالإسكندرية.

حملات توعية لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية
حملات توعية لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية
حملات توعية لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية
حملات توعية لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية
حملات توعية لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية
حملات توعية لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية
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ندوات توعوية توعية المواطنين شركة الصرف الصحي محافظة الاسكندرية رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية

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