السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مودرن دبلوماسي: السيسي أعاد لمصر مكانتها الدولية ويقود بناء الجمهورية الجديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قالت مجلة “مودرن دبلوماسي” إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد مصر لمكانتها على الساحة العالمية، وأن مشاركتها بقمة العشرين كانت تأكيدا على ما حققته الجمهورية الجديدة في عهده.

السيسي يعيد مصر لمكانتها الدولية 

وأوضحت المجلة في تقرير لها أن مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي على مدار يومي 9 و10 سبتمبر، تعد تأكيداً لما حققته الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس.

وتابعت أن  الجمهورية المصرية الجديدة لها  دور محوري ومؤثر في المنطقة نتيجة لرؤية وجهود الرئيس السيسي في إعادة مصر إلى مكانتها على الساحة العالمية بالإضافة إلى رؤية الرئيس السيسي لجمهورية مصر الجديدة في محاولة إعادة دمجها لخلق التوازن مع النظام العالمي الجديد، والتأكيد على تحولها من السيطرة الأحادية القطب، إلى خلق عالم واحد تحت مظلة “الأسرة الواحدة.. مستقبل واحد"، كما اختارت الهند اسمًا وشعارًا لتلك القمة. 

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كيف أعاد السيسى بناء الصعيد من جديد؟

سبب دعوة مصر لحضور قمة مجموعة العشرين

وقالت المجلة إن دعوة مصر لحضور قمة مجموعة العشرين في الهند، جاء نتيجة لمكانتها بين الدول الكبرى المنظمة للقمة، حيث تضم القمة أكبر كتلة اقتصادية وسياسية دولية، تمثل 85% من الناتج الاقتصادي العالمي و75% من الناتج المحلي الإجمالي. من حجم التجارة العالمية. 

وقالت المجلة إن الرئيس السيسي حاول خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين بالهند، عرض (ملامح الجمهورية المصرية الجديدة)، التي انعكست في تحول مصر إلى مركز تجاري ولوجستي وصناعي عالمي رائد، وذلك بفضل المشروعات القومية التي تم إنشاؤها في الجمهورية المصرية الجديدة سواء في البنية التحتية والموانئ، بالإضافة إلى إنشاء 17 مدينة صناعية تضم آلاف المصانع الجديدة، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء المصانع لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام في مصر الجديدة جمهورية. 

وأوضحت “مودرن دبلوماسي” أن بناء الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي والترويج لأبرز معالمها ومشروعاتها يؤكد أن مصر تقع في قلب خريطة التفاعلات الدولية والإقليمية، وتطرح رؤى ومقاربات لتعاملات مصر الاقتصادية حول العالم في هذا الوقت، ويخلق نوعاً من التوازن لمصر في علاقاتها حول العالم. 

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مصر «عبقرية الإنسان والمكان» من حضارة الفراعنة إلى «الجمهورية الجديدة»

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