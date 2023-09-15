كيف أعاد السيسى بناء الصعيد من جديد؟

ظل الصعيد، طيلة العقود الماضية، بقعة جغرافية مهمشة على خارطة التنمية، تفتقر أقاليمه الكثير من الخدمات والمرافق الأساسية، ويعانى سكانه الفقر والبطالة وتدنى مستوى الخدمات، إلى أن أعادت الدولة، بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، محافظات الوجه القبلى إلى بؤرة الاهتمام، ووضعته فى قلب خططها ومشروعاتها، ليقود قاطرة النمو فى الجمهورية الجديدة التى تؤسس للمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع دون إهمال أو تهميش.

وعلى مدار الفترة منذ عام ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٣ تجاوز حجم إنفاق الدولة على مشروعات الصعيد ١.٥ تريليون جنيه، منها ٣٠٠ مليار جنيه استثمارات عامة تم توجيهها لمشروعات تنمية الصعيد فى السنوات الخمس الأخيرة، وتحديدًا خلال الفترة بين عامى ٢٠١٩/٢٠٢٠- ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وحسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حصلت عليه «الدستور»، فإن حجم المشروعات المنفذه خلال آخر ٥ سنوات بمحافظات الصعيدـ وهى الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر- بلغ نحو ١١.٥٩٦ ألف مشروع، موزعة بين ٣٣٨٩ مشروعًا فى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، و٢٤٤٥ مشروعًا فى عام ٢٠٢٠/٢٠٢١، و٢٧٣٧ مشروعًا فى عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، و٢٨٥٥ مشروعًا فى عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣

وخلال الفترة بين عامى ٢٠١٩/٢٠٢٠ و٢٠٢٢/٢٠٢٣، جاءت محافظة أسيوط فى المرتبة الأولى بعدد ١٩٩٠ مشروعًا تنمويًا منفذًا بتكلفة ٢٨.٤ مليار جنيه، تليها محافظة سوهاج ١٦٢١ مشروعًا بتكلفة ٢٤.١ مليار جنيه، ومحافظة أسوان ١٥٠٨ مشروعات بتكلفة ٢٨.٥ مليار جنيه، ومحافظة المنيا ١٣٧٨ مشروعًا بتكلفة ١٥.٦ مليار جنيه، ومحافظة قنا ١١٦٣ مشروعًا بتكلفة ٢٠.٢ مليار جنيه، ومحافظة بنى سويف ١٠٢٣ مشروعًا بتكلفة ١٤.٨ مليار جنيه، ومحافظة الفيوم ٨٢٦ مشروعًا بتكلفة ٩.٩ مليار جنيه، ومحافظة البحر الأحمر ٧١٠ مشروعات بتكلفة ٣١.١ مليار جنيه، ومحافظة الأقصر ٦٩٤ مشروعًا بتكلفة ١٠.٣ مليار جنيه، ومحافظة الوادى الجديد ٦٨٣ مشروعًا بتكلفة ١٦.٩ مليار جنيه.