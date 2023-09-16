السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

7747 منتفعة بحملة "من حقك تنظمي" في محافظة دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة  الصحة في محافظة دمياط، ختام فعاليات حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، موضحاً أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بمرحلتيها الأولى والثانية بلغ ٧٧٤٧ سيدة على مستوى المحافظة منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

٧٧٤٧ سيدة مستفيدة من الحملة 

وأوضحت الدكتورة هالة هدية، أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بالمرحلة الثانية بلغ ٤٩٤٥ سيدة، حيث تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة عن طريق الفرق الثابتة بالوحدات و المستشفيات بالإضافة إلى العيادات المتنقلة التي تستهدف المناطق النائية، بالإضافة إلى إقامة معارض للسلع المصنعة بواسطة السيدات المترددات على نوادي المرأة.

وأضاف محمد المياح، مدير نظم المعلومات بإدارة تنظيم الأسرة، أن عدد السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة  ٦٦٧٥ منتفعة، متضمنا ١٥٨ منتفعة باللولب الهرموني، و١١٢٠ باللولب النحاسي،  و٣٠٦ منتفعات بكبسولات الأمبلانون، بالإضافة إلى عمل ١٥١٥ جلسة سونار وتقديم ٤٤٧٦ جلسة مشورة و٤٩٩ متابعة حمل، كما تضمنت الحملة تقديم ٢٠٢٦ كشف نسا و١٣٧٨ كشف باطنة و١٣٢ كشف أطفال.

الحملة تحت رعاية عبدالفتاح السيسي وتنفيذاً لتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتكليف الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط،لبتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة تحت إشراف الدكتورة هالة هدية مدير ادارة تنظيم الاسرة.

قوافل طبية شاملة

وأعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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