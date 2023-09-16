"سيكولوجية مصر القديمة".. صدور كتاب أمريكى حول عقلية الفراعنة المذهلة

صدر الكتاب الأمريكي "سيكولوجية مصر القديمة: إعادة بناء للعقلية المنسية" الثلاثاء الماضي، وهو يتناول جانب مختلف قلما تناوله الباحثون والمؤلفون المتخصصون في تاريخ مصر القديم، فهو يتعدى فكرة آلهة مصر والمعابد الرائعة، والهندسة المعمارية الضخمة والفراعنة المذهلين إلى أبعد من ذلك وما مكنهم من ترسيخ حضارتهم بسبب عقليتهم وسيكولوجيتهم التي أثرت على نظامهم الاجتماعي، وعلى مفهوم الدين من وجهة نظرهم.

الغلاف الأمامي للكتاب

مؤلف الكتاب بريان جي ماكفي متخصص في تكيف العقل البشري عبر التاريخ، فهو يعيد بناء النظرة العالمية لمصر القديمة، من خلال مسح المشهد الروحي للأسلاف الممجدين، والنظام الاجتماعي المتمركز حول وجود إله والذي توج بالفراعنة المذهلين والذي استمر حكمهم لمدة ثلاثة آلاف عام.

ويطرح الكتاب الذي صدر عن دار نشر "‎ Julian Jaynes Society" في حوالي 289 صفحة من منظور علمي ألغاز الحضارة الفرعونية المبهرة التي لا تزال تبهر العالم الحديث، وهو يعد تحليل ثاقب لعلم النفس والثقافة والدين المصري القديم، يتضمن وجهات نظر ونظريات علمية، حيث يجب أن يقرأه أي شخص مهتم بالحصول على فهم أفضل للحضارة المصرية القديمة وتاريخ البشرية.

الإرشاد الآلهي في مصر القديمة

واستطاع ماكفي في الكتاب أن يشرح الأصوات والرؤى الإلهية، وكيف تطور الدين عند الفراعنة، وفكرة الموتى الأحياء، والآثار الساحرة، والعقليات المنسية، وقام بفحص ما يسميه التدين للحضارة القديمة والتغيرات الجذرية في النفس البشرية من خلال دمج نتائج علم النفس التطوري.

استخدم مؤلف الكتاب نظريات جوليان جاينز الذي افترض أن في الحضارات القديمة كان السلوك الفردي، وبالتالي النظام الاجتماعي والسياسي، محكومًا بالإرشاد إلهي، ويركز على المفهوم اللغوي المهم لـ "القلب" وما يمكن أن يخبرنا به هذا عن كيفية تطور اللغة من فترة كان الأفراد فيها يفتقرون إلى مصطلحات نفسية واضحة ودقيقة.

ماكفي حاصل على درجة الماجستير والدكتوراة في الأنثروبولوجيا من جامعة برينستون الأمريكية، بالإضافة إلى درجة الماجستير في الاستشارة، وهو مهتم بكيفية تكيف العقل البشري، نشر 16 كتابًا عن تاريخ علم النفس الياباني، وأصول الأديان، والكتاب المقدس، وامتلاك الروح، والفن والثقافة الشعبية، واللغويات، والقومية، وتغيير تعريفات الدين، وقام بالتدريس في جامعة أريزونا لمدة عشر سنوات.