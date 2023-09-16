السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تدرس فرض حظر كامل على تصدير الوقود بسبب العجز المحلى

الوقود
الوقود

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر أن الحكومة تدرس فرض حظر كامل على تصدير منتجات النفط لمدة زمنية محددة؛ لتحقيق استقرار فى أسعار الوقود محليا.

وقالت الوكالة إن من بين الخيارات الأخرى الخاضعة للدراسة زيادة رسوم تصدير منتجات النفط إلى 250 دولارا للطن.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء عن مصادر أن هذه الرسوم ستجرى إعادة دفعها إلى الشركات التى ستمتثل للحصص التى تحددها وزارة الطاقة بشأن توريد منتجات النفط إلى السوق المحلية.

ويرجع العجز المحلى فى الوقود فى روسيا، وهى واحدة من أكبر منتجى النفط عالميا، إلى أعمال التحديثات فى المصافى ووجود اختناقات فى البنية التحتية وتراجع قيمة الروبل منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير 2022 الذى رفع تكاليف الاقتراض.

وقالت مصادر بالسوق لوكالة رويترز فى أواخر أغسطس إن الموقف ربما يتفاقم فى الأشهر المقبلة.

الوقود أسعار الوقود وكالة إنترفاكس الروسية روسيا الروبل

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