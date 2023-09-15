الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد البهواشي: محافظات الجنوب تستحق حاليًا لقب “الصعيد السعيد”

تنمية الصعيد
تنمية الصعيد

قال الخبير الاقتصادي محمد البهواشي، إن محافظة الصعيد أصبحت حاضنًة للكثير من المشروعات التكنولوجية والصناعية التي وفرت فرص العمل للشباب.

توجيه الاستثمارات للصعيد


وأكد محمد البهواشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن التوجيهات والمبادرات الرئاسية قامت بتوجيه الاستثمارات المختلفة إلى مدن الصعيد لتوفير فرص العمل في هذه المناطق.

تنمية الصعيد

وأضاف “البهواشي” أن محافظات الجنوب تستحق حاليًا لقب “الصعيد السعيد”، خاصًة بعد التخلص من عوائق التنمية مع عمليات التطوير بالبنية التحتية والخدمية التي شهدها مؤخرًا، وعلق:" ما حدث في الصعيد مداوة للجروح".

محمد البهواشي الخبير الاقتصادي تنمية الصعيد اكسترا نيوز العاشرة

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