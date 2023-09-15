أحمد رفعت: مشروع "فرصة" يتكامل مع "حياة كريمة" لدعم وخدمة المواطنين

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن محافظات الصعيد شهدت على مدار السنوات القليلة الماضية، طفرة تنموية كبيرة، في إطار الاستراتيجية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق العديد من المبادرات الداعمة للمواطنين بأنحاء الجمهورية.

تنمية الصعيد

وأكد أحمد رفعت، خلال لقائه ببرنامج “العاشرة” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن أعداد المستفيدين من المبادرة الرئاسية وعلى رأسها “حياة كريمة”، يتزايد بصورة ملحوظة، في إطار استراتيجيات الدولة لتوسيع مظلة الحماية المجتمعية.

وأضاف “رفعت” أن المبادرات الرئاسية تقدم الكثير من فرص العمل للشباب بالمحافظات، مشيراً إلى أن هذه المبادرات جعلت الصعيد أرض جاذبة للقوى العاملة، بعد أن كان الشباب يهرب من الصعيد إلى المدن.

المبادرات الرئاسية

وتابع:" الدولة تقوم بتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة من خلال مشروع فرصة".

واستطرد:" مشروع فرصة يعمل بصورة متكاملة مع مبادرة حياة كريمة، حيث يتم تقديم الدعم الشامل للمرأة وبخاصة من الناحية الاقتصادية، إضافة إلى المبادرات الأهلية التنموية الخاصة بالمجتمع المدني".