الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران قوي لـ"فيوتشر" بتنزانيا استعدادا لسينجيدا في الكونفيدرالية

مران مودرن فيوتشر
مران مودرن فيوتشر

استأنف فريق  مودرن فيوتشر، تدريباته بمقر تواجده بالعاصمة التنزانية دار السلام، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، وذلك استعداداً لمواجهة سينجيدا بالكونفيدرالية الإفريقية.

وخاض لاعبو فريق مودرن فيوتشر مرانا قويا تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، تخلله تعليمات بضرورة التركيز من أجل الظهور بأفضل صورة ممكنة خلال المباراة وتحقيق الفوز بها.

موعد مباراة مودرن فيوتشر أمام سينجيدا التنزاني بالكونفيدرالية

ويحل مودرن فيوتشر ضيفا ثقيلا على نظيره سينجيدا التنزاني، عصر بعد غد الأحد الموافق ١٧ سبتمبر الجاري، على ملعب نادي عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام وهو ملعب من النجيل الصناعي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من الكونفيدرالية الإفريقية.

بينما يستضيف مودرن فيوتشر نظيره التنزاني، هنا بالقاهرة أحد أيام 29 أو 30 من الشهر ذاته، أو الأول من أكتوبر المقبل على ستاد القاهرة الدولي أو السلام.

ويشارك مودرن فيوتشر، في الكونفيدرالية الإفريقية للعام الثاني على التوالي، بعد نسخة الموسم الماضي، والخروج من دوري المجموعات بعد تذيله قاع مجموعته برصيد 4 نقاط، والتي ضمت كلا من الجيش الملكي المغربي وبيراميدز وأسكو كارا التوجولي.

قائمة مودرن فيوتشر لمواجهة سينجيدا بالكونفيدرالية 

وكان البرتغالي ريكاردو فورمسينيو، المدير الفني الجديد لمودرن فيوتشر، بمسماها الحديث، قرر اصطحاب 23 لاعبًا لرحلة تنزانيا، وهم: محمود جنش وأحمد يحيى، ومحمد طارق ومروان محسن، ومحمد فاروق وعمر كمال، وأحمد عاطف وباسم علي، ومحمود رزق وناصر ماهر، وطارق طه ومحمد ربيعة، وعلي الفيل وغنام محمد، ومحمد محمود وخالد رضا، وعلي زعزع  ومحمد عبدالسلام، وأيمن الصفاقسي ومحمد نصير، وعبدالكبير الوادي وباباتوندي بيلو، وعمر عبدالفتاح.

 

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