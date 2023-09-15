سفير مصر بتنزانيا يزور بعثة مودرن فيوتشر قبل مواجهة سينجيدا بالكونفيدرالية

حرص شريف إسماعيل، سفير مصر بتنزانيا، على زيارة بعثة مودرن فيوتشر، فى مقر تدريب الفريق، بالعاصمة التنزانية دار السلام.

ويأتي ذلك، من أجل الاطمئنان على أفراد البعثة وتوفير جميع الإمكانيات لهما من أجل تحقيق نتيجة جيدة، أمام فريق سينجيدا التنزاني بالكونفيدرالية الإفريقية، تسهل من مهمة الفريق في بلوغ مرحلة المجموعات، قبل مواجهة الإياب بالقاهرة.

وحضر سفير مصر بتنزانيا لمقر بعثة الفريق برفقة نائبه المستشار عمر سليم، وعضو السفارة الأستاذ أحمد عامر.

وكان في استقبال وفد سفارة مصر بتنزانيا، أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي، وعلاء ميهوب مدير الكرة.

موعد مباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزاني بالكونفيدرالية

ويحل مودرن فيوتشر بمسماها الحديث، ضيفا ثقيلا على نظيره سينجيدا التنزاني، عصر الأحد القادم، على ملعب نادي عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

بينما تقام مواجهة الإياب هنا بالقاهرة، أحد أيام 29 أو 30 من الشهر الحالي، أو الأول من أكتوبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولي أو السلام.

وتعد هذه المشاركة، هي الثانية على التوالي لمودرن فيوتشر، داخل أدغال القارة السمراء، بعد مشاركة الموسم الماضي والخروج من دوري المجموعات، بعد تذيله قاع مجموعته برصيد 4 نقاط.

23 لاعبا بقائمة مودرن فيوتشر لمواجهة بطل تنزانيا

وتجدر الإشارة إلى أن البرتغالي ريكاردو فورمسينيو المدير الفني الجديد لمودرن فيوتشر، قرر اصطحاب 23 لاعبا لرحلة تنزانيا، وهم: محمود جنش وأحمد يحيى، ومحمد طارق ومروان محسن، ومحمد فاروق وعمر كمال، وأحمد عاطف وباسم علي، ومحمود رزق وناصر ماهر، وطارق طه ومحمد ربيعه، وعلي الفيل وغنام محمد، ومحمد محمود وخالد رضا، وعلي زعزع ومحمد عبد السلام، وأيمن الصفاقسي ومحمد نصير، وعبد الكبير الوادي وباباتوندي بيلو، وعمر عبد الفتاح.