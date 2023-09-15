كاتب صحفى: القيادة السياسية لديها رؤية متكاملة لتحقيق الطفرة التنموية فى الصعيد

علق الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، علي جهود الدولة المصرية بالتنسيق مع المبادرات الرئاسية وعلى رأسها "حياة كريمة" لاستكمال مسيرة التنمية في محافظات الصعيد.

وقال “يعقوب” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن القيادة السياسية لديها رؤية متكاملة لتحقيق طفرة تنموية حقيقية في صعيد مصر.

وأضاف أن جهود الدولة قائمة في مسيرة بناء التجمعات السكنية الجديدة والتي تنوعت بين مدن الجيل الثالث والرابع، موضحاً أن هناك مشروعات صناعية وزراعية وخدمية مختلفة بالمدن الجديدة.

وأشار إلى أن هناك مسارًا آخر بالتوازي مع التنمية، يشمل تطوير السكك الحديدية والكهرباء والقطارات الموجودة علي خط سكك حديد مصر للصعيد، لافتاً إلى أن افتتاح محطة بشتيل لمحافظات الصعيد سيخفف العبء عن محطة مصر.