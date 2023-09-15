الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: القيادة السياسية لديها رؤية متكاملة لتحقيق الطفرة التنموية فى الصعيد

حياة كريمة
"حياة كريمة"

علق الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، علي جهود الدولة المصرية بالتنسيق مع المبادرات الرئاسية وعلى رأسها "حياة كريمة" لاستكمال مسيرة التنمية في محافظات الصعيد

وقال “يعقوب” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن القيادة السياسية لديها رؤية متكاملة لتحقيق طفرة تنموية حقيقية في صعيد مصر.

وأضاف أن جهود الدولة قائمة في مسيرة بناء التجمعات السكنية الجديدة والتي تنوعت بين مدن الجيل الثالث والرابع، موضحاً أن هناك مشروعات صناعية وزراعية وخدمية مختلفة بالمدن الجديدة.

وأشار إلى أن هناك مسارًا آخر بالتوازي مع التنمية، يشمل تطوير السكك الحديدية  والكهرباء والقطارات الموجودة علي خط سكك حديد مصر للصعيد، لافتاً إلى أن افتتاح محطة بشتيل لمحافظات الصعيد سيخفف العبء عن محطة مصر.

حياة كريمه الصعيد اكسترا نيوز أحمد يعقوب

مواد متعلقة

أستاذ تمويل: مصر تستثمر فى العنصر البشرى من خلال مشروعات بالمليارات

"عهد جديد فى الصعيد".. اقتصادى: 2 تريليون جنيه استثمارات خلال 7 سنوات

وزير الرياضة يلتقى نجوم «كابيتانو مصر» المختارين لخوض تجربة التعايش بإسبانيا

دييجو لوبيز: "كابيتانو مصر" فرصة كبيرة للاعبين لإثبات موهبتهم

مسئولو أندية الليجا: تجربة "كابيتانو مصر" الاجتماعية مميزة

تعرف على خبراء الليجا الإسبانية المشاركين في "كابيتنانو مصر"

وكيل لاعبين عالمى لـ"كابيتانو مصر": سفر أفضل 10 مواهب إلى أوروبا للمعايشة

"كابيتانو مصر" يعلن أسماء 10 لاعبين سيشاركون فى فترة معايشة بإسبانيا

الأكثر قراءة

"الأرصاد": طقس السبت حار على أغلب الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا

إمام عاشور ورضا سليم أساسيان.. تشكيل الأهلى لمواجهة اتحاد الجزائر فى السوبر الإفريقى

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة اليوم فى كأس السوبر الإفريقي

تفاصيل الصراع بين "أوبك" والولايات المتحدة وتأثيراته على مصر

كارثة تلوح فى الأفق.. تنبيه أممى من فيضانات مفاجئة فى اليمن

السوبر الإفريقى.. سر خروج بيرسى تاو من تشكيل الأهلى أمام اتحاد العاصمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة