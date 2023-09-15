الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب: الدولة أنفقت 1.8 تريليون جنيه لتنمية الصعيد خلال العقد الماضى

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد يعقوب

علق الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، على جهود الدولة المصرية المتمثلة في مبادرة "حياة كريمة" في محافظات  الصعيد. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الصعيد يشهد تنمية متكاملة مستدامة شاملة في كافة القطاعات.

 وأضاف أن الـ10 محافظات في الوجه القبلي لها أهمية قصوي وكبرى على أجندة الدولة المصرية من حيث التنمية والمشروعات القومية، موضحًا أن هناك تنمية شاملة في الصعيد من خلال تنسيق الجهود مع منظمات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن هذه الجهود تتضافر لإحداث التنمية المتكاملة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والزراعية والخدمية والتعليمية، موضحًا أن حجم ما أنفق على تنمية الصعيد على مدار العقد الماضي بلغ 1.8 تريليون جنيه.

حياة كريمه الصعيد اكسترا نيوز أحمد يعقوب

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