الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"عهد جديد فى الصعيد".. اقتصادى: 2 تريليون جنيه استثمارات خلال 7 سنوات

الدكتور محمود عنبر،
الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بحامعة أسوان

كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بحامعة أسوان، عن جهود الدولة المصرية المتمثلة في مبادرة حياة كريمة في محافظات الصعيد.

وقال "عنبر" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن صعيد مصر يعيش عهدًا جديدًا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن الدولة وضعت استراتيجية لتنمية الصعيد في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن الأرقام التي وردت في عام 2014 ترصد حجم الفجوة التنموية بين إقليم الصعيد والدلتا أو العاصمة.

وأشار إلى أنه كانت هناك مشكلة اقتصادية كبيرة فيما يتعلق بمفهوم التنمية على مستوى الدولة، وظهر هذا منذ 2014 في استراتيجية الدولة نحو تنمية الصعيد.

وأكد أن هذا الأمر ظهر في المشروعات التنموية وحجم الاستثمار المتدفق إلى الصعيد على مدار الـ7 سنوات والذي وصل إلى 2 تريليون جنيه.   

حياة كريمه اكسترا نيوز محافظات الصعيد محمود عنبر

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